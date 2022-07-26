ننشر أسعار الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 26-7-2022، مقابل الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 59.18 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 57.69 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 61.46 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



اسعار الدينار الكويتى في البنوك



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

61.46 جنيه للشراء.



61.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

59.18 جنيه للشراء.



61.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

59.30 جنيه للشراء.



61.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

59.64 جنيه للشراء.



61.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

57.69 جنيه للشراء.



61.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

60.12 جنيه للشراء.



61.80 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء

وواصلت أسعار العملات استقرارها في مصر بالبنوك العاملة والصرافات أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.





كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.18 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم



ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الدرهم الاماراتي

استقرت أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.



