يوسف العبدلي ينضم رسميا للنادي الأهلي لمدة موسمين.. وهذه أرقامه

تصدر اللاعب التونسي يوسف العبدلي، اليوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية Google Trend، عقب انضمامه للنادي الأهلي السعودي.

الأهلي يضم التونسي يوسف العبدلي

وتعاقد النادي الأهلي السعودي، اليوم اللاعب التونسي يوسف العبدلي، قادنا من نادي الاتحاد الرياضي المنستيري، لمدة موسمين.

وأعلنت إدارة الأهلي السعودي، الذي هبط من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، عن الصفقة عبر حسابه على موقع التغريدات المصغر تويتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

إدارة الأهلي تعلن ضم صفقة يوسف العبدلي

وذكر النادي: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي يوسف العبدلي صاحب ال23 عامًا لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، قادمًا من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وذلك في عقد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر".

مشوار يوسف العبدلي مع الاتحاد المنستيري

وخاض المهاجم التونسي يوسف العبدلي صاحب الـ23 عامًا في موسم 2021-2022، مع الاتحاد المنستيري التونسي، 20 مباراة سجل خلالها 5 أهداف فقط.

وسبق أن لعب المهاجم الذي يبلغ من الطول 1.83 مترًا ويزن 68 كجم لأندية، الاتحاد المنستيري، الترجي التونسيين، ولانس، ونيس الفرنسيين.

وخاض اللاعب خلال مسيرته في الدوري التونسي 68 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين.

وتعد صفقة يوسف العبدلي هي ثاني صفقات الراقي بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، وذلك بعد التعاقد مع إبراهيم الزبيدي ظهير أيسر فريق التعاون.

وبدأ الأهلي معسكره الاستعدادي في تركيا تحت قيادة مدربه روبرت سيبولدي، حيث سيخوض الفريق 4 مباريات تجريبية أمام الشحانية القطري، شباب بلوزداد الجزائري، وكل من فريقي الخليج والرائد.

جدير بالذكر أن أهلي جدة سينشط الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد أن هبط في أعقاب نهاية الموسم الماضي من دوري المحترفين لأول مرة في تاريخ النادي.