أسعار الدولار في ختام التعاملات.. العملة الأمريكية تقترب من 19 جنيه

استقرت أسعار الدولار في نهاية تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية تحديث لأسعار الدولار وسعر العملات اليوم مقابل الدولار وجاءت أخر تحديث على النحو التالي:

أسعار الدولار اليوم

سجل اليوم سعر العملة في بنك “المصري الخليجي” سعر الشراء ” 18.94 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “ميد بنك MIDBANK” سعر الشراء ” 18.92 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “مصرف أبوظبي الإسلامي” سعر الشراء ” 18.94 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الأهلي الكويتي (بيريوس)” سعر الشراء ” 18.92 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “العقاري المصري العربي” سعر الشراء ” 18.91 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الإسكندرية” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “التعمير والإسكان” سعر الشراء ” 18.9 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.96 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “CIB” سعر الشراء ” 18.91 جنيه” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “كريدي أجريكول” سعر الشراء ” 18.9جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المصرف المتحد” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الأهلي المصري” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “مصر” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “الأهلي اليوناني” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المركزي المصري” سعر الشراء ” 18.8803 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.9884 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “HSBC” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “التنمية الصناعية IDB” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “قناة السويس” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “بلوم” سعر الشراء ” 18.87 جنيه” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المشرق” سعر الشراء ” 18.91 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “العربي الأفريقي الدولي” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “SAIB” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المصرف العربي الدولي AIB” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “الكويت الوطني NBK” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “أبوظبي الأول” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “البركة مصر” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



أسعار العملات اليوم مقابل الدولار





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري “18.96 جنيه مصري”.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي “3.76 ريال سعودي”.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية “17.84 ليرة تركية”.

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني “456.50 جنيه سوداني”.

سعر الدولار مقابل الروبل الروسي “58.50 روبل روسي”.



أسعار الدولار الأمريكي العالمي



صعد الدولار بقوة، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو أيار بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35 بالمئة إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 بالمئة يوم الخميس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضا 0.95 بالمئة وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو أيار وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

ونزل اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.0187 دولار متراجعا أكثر عن المستوى المسجل يوم الخميس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو أيار وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وزاد الدولار 0.43 بالمئة إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67 بالمئة مساء مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاما عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35 بالمئة إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8 بالمئة، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47 بالمئة إلى 0.69035 دولار وصعد على مستوى أسبوعي 1.63 بالمئة، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو.