لعشاق الساحرة المستديرة.. تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على النايل سات

يبحث العديد من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة حول العالم، عن تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على القمر الصناعي النايل سات، وذلك لاهتمام مجموعة كبيرة من الجمهور بمتابعة الدوريات المختلفة عبر القناة الإماراتية التي تقدم محتوى رياضيا على مدار الساعة للجمهور العربي والأجنبي.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على القمر الصناعي النايل سات، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11012.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشفير: مفتوح.

ما تقدمه قناة الشارقة الرياضية HD؟

- غدا 27 يوليو 2022 يعرف عبر شاشة الشارقة استعدادات ليفربول للموسم الكروي بمباراة بين كل من ريد بول سالزبورج وليفربول.

- كأس السوبر الهولندي يوم 30 يوليو 2022 أياكس أمستردام وبي إس في آيندهوفن والذي يعرف عبر قناة الشارقة الرياضية HD.

- في 31 يوليو الجاري يتم بث استعدادات ليفربول للموسم الكروي بمباراة بين كل من ليفربول وستراسبورج عبر الشارقة الرياضية.

- يعرف عبر شاشة الشارقة برنامج ملاعبنا والذي يقدمه 3 مذيعين عبر الشاشة الإماراتية.

- كما يقدم برنامج رياضي بعنوان واحد من الثلاثة يقدمه أيضًا عبر الشاشة 3 مذيعين، وكذلك برنامج بعنوان الخط الرياضي.

ترددات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

- تردد قناة الشارقة 11862، استقطاب عمودي، والقمر الصناعي عرب سات ( بدر 6 ).

- تردد قناة الشرقية 11012، استقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500 والقمر الصناعي نايل سات.

- تردد قناة الوسطي 11012، استقطاب عمودي، والقمر الصناعي نايل سات، معدل الترميز 27500.

تردد قناة الشارقة باللغة الأجنبية 11012، استقطاب عمودي، والقمر الصناعي نايل سات، معدل الترميز 27500.

تردد قنوات الشارقة في الراديو

- إذاعة الشارقة وتردها 94.4 FM.

- إذاعة القرآن الكريم الشارقة ترددها 102.7 FM.

- إذاعة 95 بلس وترددها 95.0 FM.