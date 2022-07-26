تكريم Ranveer Singh في حفل جوائز IAA

تم منح رانفير سينغ Ranveer Singh جائزة IAA Brand Endorser لهذا العام أي أنه شخصية محل ثقة للإعلانات، أو بما معناه جائزة "المصادق على العلامة التجارية" للرابطة الدولية للإعلان في دورتها التاسعة.

وبدأ Ranveer Singh مشواره في تأليف الإعلانات ثم التحق بعالم التمثيل، بمسيرة مكللة بالنجاح، احتفل رانفير سينغ بتكريمه من قبل "الرابطة الدولية للإعلان" IAA.

وبجانب Ranveer Singh تم تكريم سونو سود Sonu Sood بالجائزة نفسها، وذلك لمساهمتهما في مجال التسويق والإعلام والترفيه.

ومع هذا التكريم الذي أقيم يوم أمس الاثنين الموافق 25 يوليو 2022، ضمن حفل توزيع جوائز القيادة للرابطة الدولية للإعلان IAA، ينضم Ranveer Singh وسونو إلى كل من بريانكا شوبرا وشاروخان وأميتاب باتشان وشخصيات أخرى من بوليوود حازوا على الجائزة نفسها.

Ranveer Singh يعبر عن سعادته بالتكريم

وعبّر Ranveer Singh عن سعادته البالغة بالتكريم وشارك صورًا من حفل توزيع الجوائز، وعلق عليها قائلا: "منذ بدء رحلتي المهنية كمؤلف إعلانات في وكالة إعلانات إلى الآن تكريمي بجائزة "المصادقة على العلامة التجارية لهذا العام" الجائزة المرموقة.. الحياة تكمل دورتها".

وشكر Ranveer Singh القائمين على IAA، وكتب: "شكرًا للرابطة الدولية للإعلان IAA على هذا التقدير، ممتن للغاية".

نجوم بوليوود يهنئون Ranveer Singh على التكريم

هنأ نجوم بوليوود Ranveer Singh بهذه الجائزة التي اعتبروا أنه يستحقها، فجاء تعليق أبروفا ميهتا بإيموجي أيدي تصفق فرحًا لزميله على الجائزة.

وكتب سيدهارث جادهاف: "تهانينا بهافا"، ووصفه أحد المستخدمين بأنه "انساننا المفضل".

كما شارك رانفيير صورًا من حفل التكريم على خاصية الستوري على صفحته على انستقرام.

نبذة عن Ranveer Singh

Ranveer Singh هو ممثل هندي يعمل في بوليوود، من مواليد 6 يوليو 1985، أراد رانفير سينغ أن يكون ممثل منذ فترة طفولتة، أثناء أيام دراسته الجامعية شَعرَ بأنّ فكرةَ التمثيل كَانتْ بعيدة المنال ورَكَّز على الكتابة المبدعةِ.

بينما يُتابعُ درجةَ بكلوريوسِ في الآداب مِنْ جامعةِ إنديانا (بلومنجتن)، أصبحَ Ranveer Singh مهتمًا بالتمثيل ثانيةً وبعد رُجُوعه للهند، بَدأَ بالاختبار للأدوارِ الرئيسيةِ في صناعة السينما الهندية.