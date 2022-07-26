حسين آل سلطان يترأس اجتماع السلامة المرورية في الجوف

ترأس حسين آل سلطان، وكيل إمارة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة السلامة المرورية في الجوف، وذلك في حضور بعض الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.

واستعرض وكيل الإمارة، في أول الاجتماع جميع المهام التى تم الانتهاء من تنفيذها في اللجنة السابق، ثم ناقش مع الحضور الطلبات ومحضر الاجتماع فيما يخص السلامة المرورية في المنطقة.

ودعا وكيل إمارة المنطقة الجهات ذات العلاقة بالعمل والتنسيق لإنهاء التوصيات والعمل بما يحقق السلامة المرورية، وذلك ‏تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وفي اجتماع سابق، ترأس عايض بن سعيد آل مشيط محافظ المهد اجتماع لجنة السلامة المرورية بحضور أعضاء اللجنة من الأجهزة الأمنية والخدمية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية داخل وخارج المحافظة والحلول السريعة لمعالجتها مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد المحافظ حرص واهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بتفعيل دور لجان السلامة المرورية بالمنطقة ومحافظاتها والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومضاعفة الجهود لنشر الوعي المروري، حاثا الجهات إنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب.