حسين آل سلطان يترأس اجتماع السلامة المرورية في الجوف

السعودية
حسين آل سلطان يترأس
حسين آل سلطان يترأس اجتماع السلامة المرورية - أرشيفية
Advertisements

ترأس حسين آل سلطان، وكيل إمارة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة السلامة  المرورية في الجوف، وذلك في حضور بعض الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.

 

واستعرض وكيل الإمارة، في أول الاجتماع جميع المهام التى تم الانتهاء من تنفيذها في اللجنة السابق، ثم ناقش مع الحضور الطلبات ومحضر الاجتماع فيما يخص السلامة المرورية في المنطقة.

 

ودعا وكيل إمارة المنطقة الجهات ذات العلاقة بالعمل والتنسيق لإنهاء التوصيات والعمل بما يحقق السلامة المرورية، وذلك ‏تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

 

وفي اجتماع سابق، ترأس عايض بن سعيد آل مشيط محافظ المهد اجتماع لجنة السلامة المرورية بحضور أعضاء اللجنة من الأجهزة الأمنية والخدمية بالمحافظة.

 

واستعرض الاجتماع المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية داخل وخارج المحافظة والحلول السريعة لمعالجتها مع الجهات الحكومية المعنية.

 

وأكد المحافظ حرص واهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بتفعيل دور لجان السلامة المرورية بالمنطقة ومحافظاتها والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومضاعفة الجهود لنشر الوعي المروري، حاثا الجهات إنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب.

مواد متعلقة

هالة فاخر لميجا أف أم: 'اختاروني لبوجي وطمطم لإني من تلاميذ صلاح السقا'

بعد الزينة داخل المحطات.. الركاب: "رمضان أحلى مع المترو" (فيديو)

يسرا تشوق جمهورها لـ "أحلام سعيدة" ضمن دراما رمضان

إمارة الجوف تُوقِّعُ شراكة مع جمعية البر بدومة الجندل لتعزيز العمل الخيري

أجنحة حكومية تقدم خدماتها لزوار تمور الجوف

ويل سميث يعتذر لكريس روك بعد صفعه في حفل الأوسكار

عودة الفيراري والقناص.. خبر سار للأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

ماجد المدني يُعلن عن تجديد عقده مع شركة روتانا
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حركة تنقلات الشرطة 2022| اللواء سيد سلطان مديرا لأمن مطروح

عاجل.. سواريش يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

عاجل.. حركة تنقلات الشرطة 2022| اللواء هشام أبو النصر مديرا لأمن الجيزة

عاجل.. سواريش يوافق على ضم ساحر الزمالك السابق للأهلي "صفقة مدوية"

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة المقاصة

مفاجأة مدوية.. فاركو يُجبر الزمالك على إعادة نجمه ويصدم الأهلي

عاجل.. الأرصاد تكشف حالة طقس غد الأربعاء

عاجل.. ‏أكبر حركة تنقلات فى الداخلية نهاية يوليو (تعرف عليها)