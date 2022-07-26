وزير التموين: طرح البيض بكميات أكثر حال زيادة الطلب



اكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية مستمر، مشيرًا إلى أن الكميات مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب من المواطنين.

وأضاف وزير التموين، أنه يتابع يوميا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر البيض بالمجمعات الاستهلاكية.

وفي السياق ذاته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن توجيهات وزارية صدرت للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة توفير كل احتياجات المواطن من بيض المائدة.



وزير التموين يتلقى يوميا تقريرا من القابضة للصناعات

وأشار كمال، إلى أن وزير التموين يتلقى يوميا تقريرا من الشركة القابضة حول عمليات الضخ اليومي للبيض ونسب الطرح في كل مجمع استهلاكي، مضيفا إلى أن الشركة القابضة تعتمد في نسب التوزيع على الكثافة السكانية بجوار كل مجمع استهلاكي وعمليات الاقبال من المواطنين.

مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب

وتابع المتحدث الرسمي للتموين: " حال زيادة الاقبال في منطقة معينة على شراء البيض يتم زيادة الكمية المطروحة في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطن منه".

التموين تتدخل بعد وصول الطبق 85 جنيه

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من بيض المائدة في الفروع الاستهلاكية التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته تلك السلعة الهامة، حيث تراوحت اسعار طبق البيض من 70 إلى 85 جنيها.



طرح 20 ألف طبق بيض

و في هذا الشأن أبرم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والإتحاد الداجني اتفاق بطرح 20 ألف طبق بيض أبيض يوميا بالفروع الاستهلاكية.



بسعر 65 جنيه الطبق

و قال اللواء إيهاب عبدالرحمن، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه يتم طرح طبق البيض الأبيض بسعر 65 جنيه في الفروع التابعة للشركة وشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الداجني على نقل بيض المائدة من خلال سيارات نقل الاتحاد إلى الفروع الاستهلاكية.

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من بيض المائدة في الفروع الاستهلاكية التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته تلك السلعة الهامة، حيث تراوحت اسعار طبق البيض من 70 إلى 85 جنيها.

و في هذا الشأن أبرم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والإتحاد الداجني اتفاق بطرح 20 ألف طبق بيض أبيض يوميا بالفروع الاستهلاكية.

و قال اللواء إيهاب عبدالرحمن، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه يتم طرح طبق البيض الأبيض بسعر 65 جنيه في الفروع التابعة للشركة وشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الداجني على نقل بيض المائدة من خلال سيارات نقل الاتحاد إلى الفروع الاستهلاكية.

و من جهته أكد أحمد حواش، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، على أنه يتم توريد نحو 5250 طبق بيض أبيض لكل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 400 فرع.

و قال حواش أن تلك الكميات التي يتم توريدها بواقع 5 سيارة تريلا حمولة السيارة الواحدة 1050 طبق بيض أبيض، وتتراوح زنة الطبق الواحد 1800 و1900 جرام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي بالمهندسين التابع لشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية بحضور رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين.

وكشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الداجنة والحيوانية بوزارة الزراعة، أنه بدء من اليوم جرى طرح أطباق البيض في منافذ الوزارة بأسعار اقل من مثيلاتها في السوق بواقع 62 جنيهًا للبيض الابيض، و64 جنيهًا للاحمر في كافة منافذ وزارة الزراعة.



وتابع "سليمان"، أن البيع لن يكون قاصرًا على منافذ وزارة الزراعة، بل سيشمل ايضًا أتفاق اتحاد منتجي الدواجن مع وزارة التموين عبر منافذها، وجهاز الخدمة الوطنية وأمان ليشملها الاتفاق.

ولفت إلى أن القطاع الخاص أيضًا يوجد به عدد من الشركات تبيع البيض بأسعار مخفضة ومعقولة، وليس كل القطاع الخاص يقوم بالمغالاة، متابعًا: "هناك شريحة كبيرة من القطاع الخاص تشاركنا زيادة المطروح من كراتين البيض باسعار معقولة".