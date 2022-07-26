اعراض جدري القرود الذي أثار زعر العالم وأسبابه وطرق علاجه

اعراض جدري القرود يعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الجميع في معرفة أدق التفاصيل حول جدري القرود من أسباب وأعراض وطرق علاج.

وتقوم وزارة الصحة بشكل دوري بمراقبة التقارير بشأن المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بجدري القرود في إسرائيل.

وينتشر مرض جدري القرود بشكل أساسي في دول وسط وغرب إفريقيا، حيث تم تسجيل الإصابة بهذا المرض خارج قارة إفريقيا 3 مرات فقط.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، اعراض جدري القرود والأسباب وطرق العلاج، وهي على النحو التالي:-

اعراض جدري القرود

على الرغم من تشابه أعراض مرض جدري القرود مع الأعراض الناتجة عن مرض الجدري، إلا أنها تكون أخف، مع اختلاف وحيد يتضمن تورم العقد اللمفية نتيجة الإصابة بجدري القرود.

تتراوح فترة حضانة فيروس جدري القرود عادة مدة 7- 14 يوم، إلا أنها يمكن أيضًا أن تتراوح بين 5- 21 يوم قبل بدء ظهور الأعراض، والتي تشمل ما يلي:

حمى.

صداع.

آلام العضلات.

ألم الظهر.

تورم العقد اللمفاوية.

قشعريرة.

تعب وإرهاق.

يبدأ الطفح الجلدي بالظهور بعد مدة 1- 3 أيام أو أكثر من إصابة المريض بالحمى، والذي غالبًا ما يظهر على الوجه أولًا، ثم يبدأ بالانتشار إلى باقي أجزاء الجسم، ويمر الطفح الجلدي بعدة مراحل قبل أن يسقط عن الجلد، حيث تتضمن هذه المراحل ما يلي:

البقع (Macules).

الحطاطات (Papules).

الحويصلات (Vesicles).

البثرات (Pustules).

التقشرات (Scabs).

يستمر المرض عادة مدة تتراوح بين 2- 4 أسابيع.

أسباب جدري القرود

ملامسة شخص آخر مصاب.

ملامسة الحيوانات المصابة.

ملامسة الأسطح والأدوات الملوثة بالفيروس.

يدخل الفيروس إلى الجسم عن طريق الجلد المتشقق أو المجروح، أو عن طريق المجاري التنفسية، أو عن طريق الأغشية المخاطية في الأنف والفم والعينين.

طرق علاج جدري القرود

لا يوجد حتى الآن علاج فعال وآمن لمرض جدري القرود، إلا أنه تم استعمال لقاح الجدري، وبعض الأدوية المضادة للفيروسات مثل دواء السيدوفوفير Cidofovir، بالإضافة إلى استعمال العلاج بالغلوبيولين المناعي Immune Globulin) للتحكم بحالات تفشي مرض جدري القرود.