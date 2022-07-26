الذهب يواصل التراجع مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكية

واصلت أسعار الذهب التراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع ملحوظ للدولار الأمريكي وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة.

أسعار الذهب

وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بواقع 0.05% إلى 1،718.95 دولارا للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.11% لتسجل 1،717.10 دولارا للأوقية.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب في ظل اقتراب موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث زادت حماسة المتداولين بسوق العملات الأجنبية، وزاد إقبالهم على سيد العملات، الدولار الأمريكي بتعاملات اليوم.

وقد استهل الدولار معاملات اليوم الثلاثاء على استقرار وتوازن واضح، مما أدي بدوره إلي انخفاض أسعار الذهب.

هذا وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسجل نحو 107.11 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.58% تقريبا، وهو ما كان له تأثير سلبي علي الذهب خلال تداولات اليوم.

إضافة إلي ذلك، يعتقد خبراء بنك BBH الاستثماري أنه ومع قفزة الدولار اليوم بعد ثلاث أيام متتالية له من الانخفاض، وعودته فوق مستوى 107 نقطة، فإن الأيام القادمة ستشهد فترة قوية من قوة أداء الدولار إلى أن تصدر البيانات الاقتصادية الأمريكية بشأن رفع الفائدة.

وعلي الجانب الآخر، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة1.11%، كما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بمعدل 1.08%، وأيضا، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 30 سنة بنسبة 1.30%. وهو ما جعل انخفاض أسعار الذهب ليس ضخما في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي.

إضافة إلي ذلك، يأتي انخفاض أسعار الذهب في ظل صدور بيانات جديدة لصندوق النقد الدولي أعلن فيها خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي مع تزايد مخاوف الركود الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى معدل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مما يمثل انخفاضا بنسبة 0.4 و0.7 نقطة مئوية، على التوالي، وهذا ما حال دون سقوط الذهب خلال تداولات اليوم.

المعادن النفيسة الأخري

ومن ناحية أخرى،ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.06% لتسجل 18.523 دولارا للأوقية، في حين انخفضت العقود الفورية للبلاتينيوم بواقع 0.47% مسجلة 865.20 دولارا، في حين ارتفعت عقود البلاديوم بنحو 0.15% لتسجل 2.004 دولارا للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب الاثنين بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى تراجع الطلب على الذهب.

وهبط سعر الذهب 0.2% إلى 1724.50 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1718.70 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويختتم الفدرالي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إلي الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.