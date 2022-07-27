أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-7-2022.. المعدن الأصفر يتراجع لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار الذهب التراجع في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي ببداية التعاملات في سوق الصاغة اليوم الأربعاء، متأثرة بالتراجع في أسعار الذهب عالميًا بعد أن حقق مكاسب أسبوعية.

اسعار الذهب في مصر



سعر الذهب عيار 21: 986 جنيها

سعر الذهب عيار 24: 1126 جنيها

سعر الذهب عيار 18: 845.25 جنيها

سعر الجنيه الذهب 7888 جنيها

أسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب التراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع ملحوظ للدولار الأمريكي وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بواقع 0.05% إلى 1،718.95 دولارا للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.11% لتسجل 1،717.10 دولارا للأوقية.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب في ظل اقتراب موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث زادت حماسة المتداولين بسوق العملات الأجنبية، وزاد إقبالهم على سيد العملات، الدولار الأمريكي بتعاملات اليوم.

وقد استهل الدولار معاملات اليوم الثلاثاء على استقرار وتوازن واضح، مما أدي بدوره إلي انخفاض أسعار الذهب.

هذا وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسجل نحو 107.11 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.58% تقريبا، وهو ما كان له تأثير سلبي علي الذهب خلال تداولات اليوم.

إضافة إلي ذلك، يعتقد خبراء بنك BBH الاستثماري أنه ومع قفزة الدولار اليوم بعد ثلاث أيام متتالية له من الانخفاض، وعودته فوق مستوى 107 نقطة، فإن الأيام القادمة ستشهد فترة قوية من قوة أداء الدولار إلى أن تصدر البيانات الاقتصادية الأمريكية بشأن رفع الفائدة.

وعلي الجانب الآخر، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة1.11%، كما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بمعدل 1.08%، وأيضا، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 30 سنة بنسبة 1.30%. وهو ما جعل انخفاض أسعار الذهب ليس ضخما في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي.

إضافة إلي ذلك، يأتي انخفاض أسعار الذهب في ظل صدور بيانات جديدة لصندوق النقد الدولي أعلن فيها خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي مع تزايد مخاوف الركود الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى معدل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مما يمثل انخفاضا بنسبة 0.4 و0.7 نقطة مئوية، على التوالي، وهذا ما حال دون سقوط الذهب خلال تداولات اليوم.

ومن ناحية أخرى،ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.06% لتسجل 18.523 دولارا للأوقية، في حين انخفضت العقود الفورية للبلاتينيوم بواقع 0.47% مسجلة 865.20 دولارا، في حين ارتفعت عقود البلاديوم بنحو 0.15% لتسجل 2.004 دولارا للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب الاثنين بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى تراجع الطلب على الذهب.

وهبط سعر الذهب 0.2% إلى 1724.50 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1718.70 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويختتم الفدرالي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إلي الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

سعر مصنعية الذهب:

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

كشفت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، أنه مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الجاري، بدأت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10%.

وأشار رئيس الشعبة ايهاب واصف، إلى أن بعد الزيادة التقديرية الجديدة سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.



وأشار" واصف" إلى أن زيادة قيمة المصنعية سيشمل المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيه، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 18.48 جنيه.

وأكد " واصف"، أن الشعبة تعمل حاليًا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة علي ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10% سنويا، حتى لا تؤثر سلبا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.