أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 27-7-2022

استقرت أسعار الدولار في نهاية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء، بعد إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي المصري عند مستوي 5.9 % بالرغم من تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي وتنشر بوابة الفجر الالكترونية تحديث لأسعار الدولار وسعر العملات اليوم مقابل الدولار وجاءت أخر تحديث على النحو التالي:



أسعار الدولار اليوم



سجل اليوم سعر العملة في بنك “المصري الخليجي” سعر الشراء ” 18.94 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك ميد بنك سعر الشراء ” 18.92 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “مصرف أبوظبي الإسلامي” سعر الشراء ” 18.94 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الأهلي الكويتي (بيريوس)” سعر الشراء ” 18.92 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “العقاري المصري العربي” سعر الشراء ” 18.91 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الإسكندرية” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “التعمير والإسكان” سعر الشراء ” 18.9 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.96 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “CIB” سعر الشراء ” 18.91 جنيه” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “كريدي أجريكول” سعر الشراء ” 18.9جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المصرف المتحد” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الأهلي المصري” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “مصر” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “الأهلي اليوناني” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المركزي المصري” سعر الشراء ” 18.8803 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.9884 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “HSBC” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “التنمية الصناعية IDB” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “قناة السويس” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “بلوم” سعر الشراء ” 18.87 جنيه” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المشرق” سعر الشراء ” 18.91 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “العربي الأفريقي الدولي” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “SAIB” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المصرف العربي الدولي AIB” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “الكويت الوطني NBK” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “أبوظبي الأول” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “البركة مصر” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.

توقعات صندوق النقد الدولي

أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى من 3.6% إلى 3.2%.

وتوقع الصندوق في تحديث شهر يوليو لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8%.

وكان الصندوق قد رفع توقعاته فى تقرير شهر أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.6% في تحديث يناير الماضي.

وأوضح الصندوق أن فريق من خبراء الصندوق بقيادة سيلين ألارد قد أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو الجاري لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للسلطات المصرية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة.

وأضاف الصندوق أن الخبراء يواصلون مشاركتهم الوثيقة مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي، لكن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج يخضع لموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، مشيرًا إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة ويشوبها المزيد من عدم اليقين.



وبحسب الصندوق، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنحو 3.2% في العام الجاري وهو مستوى أقل بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.

فيما توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في 2023 وهو أيضًا مستوى أقل من التقديرات السابقة بنحو 0.7%.

الصندوق أوضح أن التوقعات المعدلة تشير إلى أن المخاطر الهبوطية التي أشار إليها في تقريره السابق تجسدت الآن، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ اقتصاد الصين بصورة أكبر من التوقعات والتداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية ضمن أبرز المخاطر.

وتابع الصندوق: التعافي المؤقت في 2021 تبعه تطورات قاتمة متزايدة في 2022.

وأكد التقرير على أن التباطؤ المتوقع قد يُمثل أول انكماش فصلي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2020.

ودفع تدهور جوانب النمو لدى كل من أميركا والهند والصين الصندوق نحو خفض توقعاته.

ولذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن العام الجاري بنحو 1.4% إلى 2.3%، كما خفض التقديرات لنمو الاقتصاد في الصين بنسبة 1.1% عند 3.3%.

وفيما يتعلق بالهند، خفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد هناك بنحو 0.8% عند 7.4% وذلك بفعل الظروف الخارجية غير المواتية وتشديد السياسة النقدية بصورة أسرع.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2% إلى 2.6%، مشيرًا إلى أنه من المرجح تزايد التداعيات بفعل الحرب في أوكرانيا في عام 2023 لا سيما في الاقتصادات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

الصندوق رفع التقديرات لنمو اقتصاد روسيا في العام الجاري بنحو 2.5% مشيرًا إلى الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنحو 6%.

هذا ويتوقع الصندوق أن يُسجل التضخم لدى الدول المتقدمة مستويات 6.6% في العام الجاري و9.5% في الدول الناشئة والنامية، وهو ما يمثل زيادة في التقديرات بنحو 0.9% و0.8% على الترتيب.



وتوقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 3 في المائة في العام الجاري و7 في المائة في العام المقبل 2023، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن الاقتصاد الإيطالي سوف يسجل نموًا بنسبة 3 في المائة في العام الجاري و7 في المائة في 2023، بينما توقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.2 في المائة في العام الحالي و2.9 في المائة في 2023.

وأفاد التقرير "التوقعات الأساسية هي أن النمو سيتباطأ من 6.1 في المائة العام الماضي إلى 3.2 في المائة في عام 2022، أي أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية من بيانات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2022".

في عام 2023، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو العالمي 2.9 في المائة، أي أقل بمقدار 0.7 نقطة مئوية مما كان متوقعا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل.

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق سياسي بشأن الخطة التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي لخفض الطلب على الغاز والتي تنص على خفض الإمدادات بنسبة 15 في المائة على أساس طوعي من 1 أغسطس إلى 31 مارس، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وشهد مجلس الطاقة الاستثنائي اليوم في بروكسل موافقة بالإجماع تقريبًا من وزراء الاتحاد الأوروبي، باستثناء موافقة المجر، كما أكدت مصادر دبلوماسية.

سيكون الخفض إلزاميًا في حالة قيام المجلس بمراسيم الأغلبية المؤهلة حالة التأهب بناءً على طلب السلطة التنفيذية الأوروبية أو خمس دول أعضاء.

وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الاتفاقية قائلة: "ستفعل أوروبا كل ما يلزم لضمان أمن الطاقة للاتحاد".

وقالت فون دير لاين "إن التزام الخفض الجماعي بنسبة 15 في المائة مهم للغاية وسيساعد في تجديد مخزوننا لفصل الشتاء. وتمثل إمكانية إعلان حالة التأهب في الاتحاد الأوروبي إشارة قوية على أننا سنفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن إمدادات الطاقة وحماية المستهلكين، سواء أكانوا عائلات أم صناعات"، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي اتخذ اليوم خطوة حاسمة للتصدي للتهديد بوتين بالقطع الكامل للغاز".

جاء الاتفاق في الساعات القليلة الماضية بعد أن أعربت بعض الدول، مثل اليونان وإسبانيا وكذلك إيطاليا نفسها، عن انتقادات وحيرة بشأن خطة المفوضية.

في النهاية، سيكون مجلس الاتحاد الأوروبي وليس المفوضية هي التي ستقرر إمكانية تحديد "أهداف ملزمة" إذا لم يكن هناك انضمام طوعي من قبل الدول الأعضاء. وبالتالي، تنص الآلية على سلسلة من الاستثناءات، والتي ستعتمد على مستوى تخزين الغاز في الدول وإمكانية توفيره.

دول البلطيق والدول الجزرية، مالطا وقبرص، على سبيل المثال، يمكن إعفاؤها من الإجراءات الجديدة، كما أوضح وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي قال "بالطبع، هناك انحرافات لا تعكس سوى بعض الدول، مثل إعفاءات دول البلطيق، بالنسبة للدول الجزرية. ولن يتمكن الباقي من استخدام هذه الإعفاءات".



وتابع "الشتاء قادم، لا نعرف كم سيكون الجو باردًا ولكننا نعلم أن بوتين سيواصل لعب لعبته القذرة من سوء المعاملة والابتزاز بإمدادات الغاز. لهذا يجب علينا إعداد عائلاتنا واقتصادياتنا".



أسعار العملات اليوم مقابل الدولار



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري “18.96 جنيه مصري”.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي “3.76 ريال سعودي”.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية “17.84 ليرة تركية”.

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني “456.50 جنيه سوداني”.

سعر الدولار مقابل الروبل الروسي “58.50 روبل روسي”.



أسعار الدولار الأمريكي العالمي

انخفض الروبل الروسي انخفاضا حادا إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار واليورو في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء في الوقت الذي ظلت فيه السوق متحسبة لأي أنباء عن تدخلات محتملة بشأن العملة أو تعديلات في القوانين المالية الروسية.

وبحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، تراجع الروبل 1.9 بالمئة ليسجل 59.21 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 يوليو تموز. وخسر 1.6 بالمئة ليسجل 60.14 مقابل اليورو متجاوزا هذا الحد لأول مرة منذ 11 يوليو تموز.

وجرت تعاملات متقلبة على الروبل في الجلسات القليلة الماضية. وخفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 1.5 نقطة مئوية إلى ثمانية بالمئة، مما فاق التوقعات. وقال إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات مع تباطؤ التضخم واستمرار الانكماش الاقتصادي لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الروسية. فقد انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو (آر.تي.إس) المقوم بالدولار 0.1 بالمئة إلى 1154.9 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مويكس المقوم بالروبل 2.1 بالمئة إلى 2172.6 نقطة.

