سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 27-7-2022

الاقتصاد
سعر اليورو
سعر اليورو
Advertisements

استقر سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 19.23 جنيه للشراء، و19.42 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.19 جنيه للشراء، و19.38 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.28 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

txt

الحكومة الأوكرانية ترفض السماح لشركة "نافتوغاز" بسداد مدفوعات سندات اليورو

txt

سعر اليورو في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 26-7-2022

txt

قلق أوروبي من قوة الدولار وهبوط اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما.. إليكم الأسباب

txt

سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 24-7-2022


سعر اليورو اليوم
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.28 جنيه للشراء.

19.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.23 جنيه للشراء.

19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.23 جنيه للشراء.

19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.19 جنيه للشراء.

19.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.21 جنيه للشراء.

19.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.25 جنيه للشراء.

19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.28 جنيه للشراء.

19.38 جنيه للبيع.

واصلت أسعار العملات استقرارها اليوم في مصر بالبنوك العاملة والصرافات أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم


استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري،  ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.18 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الدرهم الاماراتي

استقرت أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري، ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.

أسعار الدولار اليوم

استقر سعر الدولار  أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.89 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

اسعار اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو فى البنك الأهلى سعر اليورو فى البنك المركزى
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حركة تنقلات الشرطة 2022| اللواء سيد سلطان مديرا لأمن مطروح

عاجل.. الكشف فريق أبو جبل الجديد بعد الرحيل عن الزمالك

عاجل.. حركة تنقلات الشرطة 2022| اللواء هشام أبو النصر مديرا لأمن الجيزة

نجم بيراميدز يتقاضى مقدم تعاقده مع الأهلي

عاجل.. سواريش يوافق على ضم ساحر الزمالك السابق للأهلي "صفقة مدوية"

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة المقاصة

عاجل.. اللواء أشرف عبد الله مديرا لأمن أسوان خلفا لسليم

عاجل.. حركة تنقلات الشرطة 2022| اللواء أحمد الوتيدي مديرا للمباحث الجنائية بالجيزة