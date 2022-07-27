نقابة أصحاب المعاشات تكشف مزايا القانون الجديد وتأمين الشيخوخة (فيديو)

كشف سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، مزايا أصحاب المعاشات في القانون الجديد من حيث الجمع بين أكثر من معاش وتأمين الشيخوخة.

تأمين الشيخوخة

وقال "الصباغ" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء: "تأمين الشيخوخة كان موجود في القانون القديم ولكن حصل فيه تغيير في القانون الجديد فيما يتعلق بالنسب، حيث اشترط بأن يكون فيه زيادة في المعاش عن الحد الأقصى المحدد بأكثر من 9 آلاف".

تأمين البطالة

وأضاف "يعني لو واحد أجره 14 ألف فيما فوق له الحق أن يقوم بتأمين اجر إضافي يساوي 100% من بالحد الأقصى ويتم عمل تسوية له بعد سن الشيخوخة، وفيما يتعلق بتأمين البطالة في القانون الجديد يستحقه من خرج بالخدمة دون أن يقوم تقدم باستقالته أو انقطع عن العمل وألا يكون إنهاء خدمته بسبب ارتكابه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو تزوير في مستندات خاصة به ويبقى الحد الأقصى يساوي 28 شهرًا يكون عنده مدة اشتراك يساوي 36 شهر ويستحق كل من اشترك 12 شهرًا منه الستة أشهر الأخيرة يأخذ 40% من الأجر".