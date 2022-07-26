ابناؤنا في الخارج.. "التعليم" تكشف الفئات المسموح لها بالالتحاق في امتحانات الدور الثاني

ابناؤنا في الخارج يعد من ضمن الكلمات الأكثر بحثا على موقع جوجل العالمي في في مصر، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن امتحان ابناؤنا في الخارج لمعرفة الفئات المسموح لها بالالتحاق في امتحانات الدور الثاني.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الفئات المسموح لها بالالتحاق في امتحانات الدور الثاني ابناؤنا في الخارج، وهي على النحو التالي:-

الفئات المستحقة للالتحاق بالامتحان من ابناؤنا في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدأ موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني وامتحانات تحديد المستوى لـ ابناؤنا في الخارج بدءًا من يوم 30 يوليو، السبت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2022، الفئات المستحقة للالتحاق بالامتحان من ابناؤنا في الخارج، وهي:-

- الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الأول 2021/2022 ولهم دور ثانٍ، لعدم تمكنهم من الالتحاق بجميع المواد في الدور الأول لسبب ما تقني أو فني.

- طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري الذين أدوا امتحانات الدور الأول 2021/2022، ولهم دور ثانٍ.

- التقديم الإلكتروني لامتحانات تحديد المستوى عن طريق المنصة الإلكترونية.

- تسليم أصل شهادة الميلاد والشهادة الدولية إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو اليد.

- الرغبة في دفع الرسوم من خلال الدفع الإلكتروني على منصة «ابناؤنا في الخارج» والتي تقدر بـ 150 دولار.