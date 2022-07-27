يلا stream أون لاين بث مباشر برشلونة ويوفنتوس الان  yalla shoot | مشاهدة مباراة برشلونة ضد يوفنتوس بث مباشر اليوم 2022-07-27 يلا لايف الودية

كورة في العارضة اونلاين مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية الان يلا شوت، مباراة من العيار الثقيل تجمع برشلونة ويوفنتس مباراة ودية، ينتظر مشجعو كرة القدم في كل مكان بفارغ الصبر المباراة المرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس. يتباهى كلا الفريقين ببعض أفضل لاعبي أوروبا، لذا من المؤكد أن هذه المباراة ستكون معركة. بغض النظر عمن يخرج منتصرًا، سيثبت كلا الفريقين قيمتهما ويظهرا أنهما يستحقان مكانهما على أرض الملعب.

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جاءت مباراه برشلونة ويوفنتوس بث مباشر الان الايطالى بعد مبارايات وديه قويه للفربقين وكانت ابرزها مباراة البرسا مع الريال والتى تغلب فى لاعبى البرسا بقياده المدرب تشافى بهدف مقابل لاشئ وجاءا بتسديده قويه وصاروخيه من خارج منطقه الجزاء لم يستطع الحارس البلجيكى تيبو كورتوا حارس مرمى الريال التصدى لها ليحرز ثانى هدف له والاول فى الريال وكانت هذه المباراة الثانيه له بقميص برشلونة.

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وهذه المباراة شهدت الظهور الأول للبولندى روبرت ليفاندوفسكى، الذى شاركك فى مباراة الريال 45 دقيقه فقط لذلك يترقب الجميع المباراه القويه القادمه مع اليوفى والهدف الأول له حتى يضع اوراق اعتمادة للمدرب تشافى.جاءت مباراة يوفنتوس الأخيرة مع برشلونة بعد سلسلة من المواجهات مع إنتر ميامي ومنافسهم الإسباني. جرت المواجهة الأولى ضد إنتر ميامي، حيث فاز يوفنتوس بنتيجة 6-0. وكانت المواجهة الثانية ضد منافسه الإسباني حيث خرج اليوفي منتصرا (4-1).

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ابرز من يغيب عن اللقاء بين برشلونه واليوفينتوس، اكدت المصادر ان نادي يوفنتوس الايطالى اعلى من يوم الاثنين اصابه اللاعب بول بوغبا في الركبه وكان الاعب قد غادر ميران الفريق يوم الاحد لاحساس بالام في الركبه واكد يوفنتوس اصابه اللاعب بوجبا بالغضروف المفصلي الركبه بعدنا خضع اللاعب لفحوصات اشعاعيه كشفت عن الاصابه بالغضروف وسيخضع اللاعب لاستشارات متخصصه في جراحه العظام من اجل مواصلات العلاج وقد اعلن الفريق ان اللاعب لن يسافر معهم لخوض المباراه الوديه مع برشلونه الاسباني ولقد عاد بول بوجبا إلى يوفنتوس في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده مع مانشستر يونايتد الانجليزي.

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تاتي مباراه برشلونه امام اليوفنتوس الوديه ضمن تحضيرات النادي الكتالوني لمنافسه لمنافسات الموسم القادم

سيلعب برشلونة عددًا من المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل برشلونة على الاستفادة القصوى من الفترة التحضيرية من أجل مواءمة صفقات الفريق الجديد. وستقام المباراة يوم الأربعاء 27 يوليو تموز في مدينة دالاس بولاية تكساس. المملكة العربية السعودية.

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