رابط barca بث مباشر كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية يلا شوت online كورة لايف مباراة برشلونة ويوفنتوس يوتيوب live

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد يوفنتوس بث مباشر يوتيوب، يلتقي فريقا برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، فجر الأربعاء يأتي ذلك في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف فجرا بتوقيت مكة المكرمة الرابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وحول كيفية مشاهدة المباراة، فمن المقرر أن تنقل القناة الرابعة الرياضية العراقية مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية على الهواء مباشرة عبر قمر نايل سات.

يُذكر أن يوفنتوس فاز بمباراته الودية الوحيدة في معسكر أمريكا على تشيفاس المكسيكي بنتيجة 2-0 يوم السبت الماضي.

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بث مباشر مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية الان يلا شوت، مباراة من العيار الثقيل تجمع برشلونة ويوفنتس مباراة ودية، ينتظر مشجعو كرة القدم في كل مكان بفارغ الصبر المباراة المرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس. يتباهى كلا الفريقين ببعض أفضل لاعبي أوروبا، لذا من المؤكد أن هذه المباراة ستكون معركة. بغض النظر عمن يخرج منتصرًا، سيثبت كلا الفريقين قيمتهما ويظهرا أنهما يستحقان مكانهما على أرض الملعب.

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جاءت مباراه برشلونة ويوفنتوس بث مباشر الان الايطالى بعد مبارايات وديه قويه للفربقين وكانت ابرزها مباراة البرسا مع الريال والتى تغلب فى لاعبى البرسا بقياده المدرب تشافى بهدف مقابل لاشئ وجاءا بتسديده قويه وصاروخيه من خارج منطقه الجزاء لم يستطع الحارس البلجيكى تيبو كورتوا حارس مرمى الريال التصدى لها ليحرز ثانى هدف له والاول فى الريال وكانت هذه المباراة الثانيه له بقميص برشلونة.

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ابرز من يغيب عن اللقاء بين برشلونه واليوفينتوس، اكدت المصادر ان نادي يوفنتوس الايطالى اعلى من يوم الاثنين اصابه اللاعب بول بوغبا في الركبه وكان الاعب قد غادر ميران الفريق يوم الاحد لاحساس بالام في الركبه واكد يوفنتوس اصابه اللاعب بوجبا بالغضروف المفصلي الركبه بعدنا خضع اللاعب لفحوصات اشعاعيه كشفت عن الاصابه بالغضروف وسيخضع اللاعب لاستشارات متخصصه في جراحه العظام من اجل مواصلات العلاج وقد اعلن الفريق ان اللاعب لن يسافر معهم لخوض المباراه الوديه مع برشلونه الاسباني ولقد عاد بول بوجبا إلى يوفنتوس في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده مع مانشستر يونايتد الانجليزي.

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