kora online لايف مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس يلا لايف بث مباشر | القناه الرابعة الرياضية في العراق| yallashoot كورة اون مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

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كورة لايف مشاهدة مباشرة مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس بث مباشر اليوم 27-07-2022 مباراة ودية اون لاين، سيلعب برشلونة عددًا من المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل برشلونة على الاستفادة القصوى من الفترة التحضيرية من أجل مواءمة صفقات الفريق الجديد. وستقام المباراة يوم الأربعاء 27 يوليو تموز في مدينة دالاس بولاية تكساس. المملكة العربية السعودية.

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 لبرشلونة ويوفنتوس سيسعى برشلونة لتحقيق أربعة انتصارات من أول أربع مباريات قبل الموسم هذا الصيف عندما يواجه العملاق الإيطالي يوفنتوس مساء الثلاثاء. وسيدخل العملاق الكتالوني المسابقة بعد الفوز 1-0 على ريال مدريد مساء السبت، فيما افتتح يوفنتوس استعداداته للموسم الجديد بفوزه 2-0 على جوادالاخارا. 

 

بدأ برشلونة استعداداته للموسم الجديد بالتعادل 1-1 مع أولوت في 13 يوليو قبل التوجه إلى أمريكا الشمالية في جولة ما قبل الموسم، وافتتح فريق تشافي طاولته بفوز رائع 6-0 على فيل نيفيل. إنتر ميامي في 19 يوليو. واجه العملاق الكتالوني الأمر الصغير في الكلاسيكو مع ريال مدريد في لاس فيجاس ليلة السبت، حيث أثبت هدف رافينها في الشوط الأول الفارق بين الفريقين.

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اعلنت القناه الرابعه الرياضيه في العراق في نقل مباراه على شاشتها المفتوحه لجميع المشاهدين في العالم العربي والتي تاتي على النايل سات ويمكن ما تبعثها على البث المباشر، بث مباشر مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية اليوم يوتيوب.

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