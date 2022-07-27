عاجل.. أكرم حسني يعرض على الهواء فيديوهات تنسف اتهامات المنسي له بسرقة لحن "ولد الهلالية"

عرض الفنان أكرم حسني أثناء استضافه الاعلامية لميس الحديدي له في برنامج “كلمة أخيرة” دفاعًا عن إتهامه بسرقة ألحان أغنية ألّفها ولحّنها "للّي" للكينج محمد منير " من قبل المطرب محمود المنسي والذي إدعى أنها مسروقة من أغنية " ولد الهلالية " المملوكوة له.

المقاطع تظهر تكرار نفس كلمات والحان ولد الهلالية

وأظهر المقطع تكرار نفس كلمات الاغنية وألحانها في وقت سابق من عقود في مقطع حمل إسم " ملاعيب شيحة " لخضرة محمد خضر بالاضافة لمقطع أخر ووتتشابه تمامًا في الكلمات والالحان معلقًا: الشخص المدعي أني سرقت الالحان والتيمة الفلكلورية إتهام غير حقيقي وماتقلش أنك ألحانك وكلماتك وأنت واخدهم من مصدرين في الاساس "

أكرم حسني: لحن للي فلكور شعبي

وقال حسني: في المقطع الاصلي كان رقم الدكاترة في النص 55 دكتور هو غيره إلى 99 دكتور".



مشددًا أن الفلكلور الشعبي لايحتاج لاذن لإنه ورث للشعب وأنه قبل أن يقدم على الخطوة عاد لمحاميه الخاص في ذلك واخبره بذلك "

يوتيوب يحذف "للي"

كانت إدارة يوتيوب، حذفت أغنية "للي" للكينج محمد منير والتي تجمعه مع أكرم حسني، وذلك بعد إثارة الجدل في الأيام القليلة الماضية بشأن سرقة كلماتها وألحانها، حيث اتهم المطرب محمود المنسي، الفنان أكرم حسني بسرقة لحن أغنيته "ولد الهلالية" كما طالب يويتوب بوقف "للي".

أكرم حسني: التعاون مع الكينج كان حلمًا بالنسبة لي

وأوضح الفنان أكرم حسني، في تصريحات إعلامية سابقة، أن ردود الأفعال علي أغنية الكينج ليست جديدة عليه ولكنها حلم بالنسبة له، موضحًا أنه يكتب أغاني من حين إلي آخر ولكن ليست الأغاني الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور.

واستكمل حديثه قائلا: "لدي العديد من الأغاني الجديدة التي ستظهر للنور خلال الفترة القادمة، وأغنية الكينج أول التجارب".

كما كشف تعليق الكينج على أغنية "للي" قائلا: "أول ما محمد منير سمع الأغنية قالي عظيم وهدخل أسجلها خلال 15 يوم، وقد كان ولما رجع من ألمانيا كلمني وقالي وتناقشنا في التفاصيل".

كلمات أغنية "للي"

وتقول كلمات الأغنية: "سألته هل داء الولع كان الجواب صده.. ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا.. ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه رده.. اللي فتح باب الوجع واجب عليه رده.. بعيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلوا.. دوقته من طعم الغزل دوقّني من ذله.. وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقوله.. ماهو لو حبيبك كان عسل متخلصوش كله.. كانت نار تقيد من لمس إيد من حضن من ضمه.. وإن راح بعيد النار تزيد وأصرخ وأقول يامه.. الروح تروح وأنين ونوح ومافوقش غير لما.. يرجع أوام ده عليه قوام حواليه بنترمي".