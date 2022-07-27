شوبير يكشف مفاجأة عن صفقات الأهلي القادمة

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل حول إنهاء النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع ثلاثة صفقات هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وأشار شوبير في تصريحاته عبر قناة " أون تايم سبورت" إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي نجح في إنهاء التعاقد مع ثلاثة صفقات من بينهم لاعب أجنبي.

وقال شوبير في تصريحاته: " ‏الأهلي أنهى تعاقده مع ثلاث لاعبين منهم لاعب أجنبي سيكون مفاجأة للجماهير للجماهير وأعتقد أنه لاعب رائع وإضافة للفريق".

وأضاف شوبير: "‏التدعيم سيكون في الخط الأمامي وليس ضمن الصفقات القادمة للفريق حارس مرمى، لأن التركيز على تعزيز الخط الهجومي أولًا".

وتابع شوبير: " هناك ‏صفقتين أو ثلاث صفقات أخرى في الطريق بدعم من سواريش والادارة الفنية قد يتم الاتفاق معهم خلال الأيام القادمة".

- توقيت مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي مصر المقاصة، مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.



وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي ومصر المقاصة، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ‏ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.‏

موعد مباراة الأهلي والمقاصة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة غدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

غيابات الأهلي أمام المقاصة



عمار حمدي وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد عبد المنعم وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر للإصابة وأكرم توفيق لعدم الجاهزية، وبدر بانون وبيرسي تاو لوجهة نظر فنية.