لايف bein star بث مباشر برشلونة ويوفنتوس اليوم 2022-07-26 ودية يلا match مشاهدة مباراة برشلونة ضد يوفنتوس

في الجول مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم 2022-07-26 ودية Live Barcelona vs Juventus يفتح ملعب كوتون بول في الولايات المتحدة أبوابه لاستضافة المباراة الودية الأوروبية الرسمية بين برشلونة ويوفنتوس كجزء من إعداد الفرق للموسم الجديد 2022-2023.

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موعد المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس استعدادا للموسم الجديد هو الأربعاء 27 يوليو 2022 الموافق 28 يوليو 1443 هجري.

يجب أن يصدر حكم المباراة صافرة في بداية الاجتماع في الساعة الثانية والنصف صباحا، بتوقيت مكة، الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

كانت آخر المباريات التحضيرية للكتالونيين كلاسيكية ضد ريال مدريد، وانتهت بفوزهم بهدف لم يتم الرد عليه سجله مهاجم ليدز يونايتد البرازيلي الجديد رافينيا.

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قبل الكلاسيكو، لعب برشلونة 3 مباريات ودية، الأولى كانت ضد نجوم الدوري الأسترالي وانتهت بالفوز 3-2، والثانية انتهت بالتعادل 1-1 مع أولوت، والأخير فاز به بلو جرانا، وسجل ستة أهداف نظيفة للأمريكي إنتر ميامي.

أما بالنسبة ليوفنتوس، فقد بدأوا قبل بضعة أيام مبارياتهم الودية قبل الموسم، حيث التقوا بجوادالاخارا وفازوا بهامش هدفين دون رد.

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مباراة يوفنتوس وبرشلونة اليوم مباشر، على الناحية الأخرى فإن نادي برشلونة هذا الصيف أجرى صفقات نارية في جميع المراكز لدعم الفريق باللاعبين الخبرة والشباب من اجل فرض سيطرته العام القادم بعد الموسم الهزيل الذي قدمه برشلونة العام الماضي، بإستثناء الدور الثاني وخاصة بعد مجيء تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق، خاض نادي برشلونة هذا الصيف مباريات ودية كثيرة ابرزها كانت المباراة الماضية أمام غريمه التقليدي الميرنجي ريال مدريد، وتفوق نادي برشلونة في الكلاسيكو الودي بهدف نظيف سجله الوافد الجديد رافينها في شوط المباراة الأول، وحضرت المتعة والإثارة في مباراة الكلاسيكو الماضية وخاصة لان الفريقين يريدون الإنتصار بهذا اللقاء الودي الجماهيري، واحتل نادي برشلونة الموسم الماضي المركز الثاني في الدوري الإسباني وضمن المشاركة في الشامبيونز ليج العام القادم، مباراة برشلونة بث مباشر.