تعرف على سعر الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

الاقتصاد
سعر الدولار
سعر الدولار
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شهدت أسعار الدولار، في بداية تعاملات صباح اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، استقرارًا على نهاية التعاملات مساء أمس الثلاثاء، وفقًا للأسعار في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

وكانت الأسعار شهد خلال الأسبوعين الماضيين زيادة محدودة تقدر بنحو 4 قروش، في كل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى شركات الصرافة.

وتستعرض بوابة “الفجر” أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك داخل مصر مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء في التالي: 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 18.84 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو -  18.89 جنيه للشراء،  بينما بلغ نحو 18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو  18.89 جنيه للشراء، بينما بلغ 18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

بلغ الدولار في البنك التجاري الدولي نحو  18.91 جنيه للشراء، بينما سجل نحو  18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 18.92 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 18.97 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء، بينما الشراء يكون السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء في جميع البنوك المصرية والأجنبية.

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