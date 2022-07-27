اونلاين elfagr سبورت بث مباشر برشلونة ويوفنتوس اليوم 2022-07-26 ودية لايف kora on مشاهدة مباراة برشلونة barca tv

موعد المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس استعدادا للموسم الجديد هو الأربعاء 27 يوليو 2022 الموافق 28 يوليو 1443 هجري بث مباشر برشلونة ويوفنتوس اليوم 2022-07-26 ودية لايف.

يجب أن يصدر حكم المباراة صافرة في بداية الاجتماع في الساعة الثانية والنصف صباحا، بتوقيت مكة، الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

كانت آخر المباريات التحضيرية للكتالونيين كلاسيكية ضد ريال مدريد، وانتهت بفوزهم بهدف لم يتم الرد عليه سجله مهاجم ليدز يونايتد البرازيلي الجديد رافينيا.

قبل الكلاسيكو، لعب برشلونة 3 مباريات ودية، الأولى كانت ضد نجوم الدوري الأسترالي وانتهت بالفوز 3-2، والثانية انتهت بالتعادل 1-1 مع أولوت، والأخير فاز به بلو جرانا، وسجل ستة أهداف نظيفة للأمريكي إنتر ميامي.

أما بالنسبة ليوفنتوس، فقد بدأوا قبل بضعة أيام مبارياتهم الودية قبل الموسم، حيث التقوا بجوادالاخارا وفازوا بهامش هدفين دون رد.

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بث مباشر برشلونة ويوفنتوس اليوم، سيخوض الفريقين اليوم هذا اللقاء الودية وسط حضور عدد كبير من الجماهير في ملعب كوتون باول وخاصة بعد الإعلان عن نفاذ تذاكر هذه المباراة الودية، وسيلعب يوفنتوس الإيطالي ثلاث مباريات ودية أمام الثلاثي الإسباني برشلونة وريال مدريد واتلتيكو مدريد، ومن المقرر أن نادي يوفنتوس سيلعب مباراته الأولى في الموسم الجديد أمام نادي ساسولو في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يوم 15 أغسطس القادم على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية، وكان ميركاتو برشلونة هذا الصيف مليء بالنجوم وآخرهم كان النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي خاض اولى مواجهته أمام ريال مدريد، مباراة يوفنتوس بث مباشر.

بث مباشر برشلونة ويوفنتوس اليوم

بث مباشر برشلونة اليوم، من المقرر أن يقام اللقاؤ صباح اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والآن سنعرض لكم موعد انطلاق هذا اللقاء بتوقيت الدول العربية الأخرى:

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بث مباشر مباراة برشلونة الآن، تمر الساعات والدقائق ويقترب موعد انطلاق هذا اللقاء المنتظر وتفصلنا نحو 8 ساعات عن بدء انطلاق هذه المباراة، وسيدخل نادي برشلونة لحسم هذه المباراة من الدقائق الاولى واللعب باريحية في الدقائق المتبقية، وتظل رغبة لاعبي يوفنتوس هي التفوق على برشلونة بعد الصفقات القوية التي اجراها الفريق هذا الصيف، ومن المتوقع ان يبدأ الإسباني تشافي مدرب برشلونة ببعض الوافدين الجدد لتأقلم مع طريقة لعب الفريق، فهل سيفعلها ليفاندوفسكي إذا شارك ويسجل أول أهدافه مع البرسا؟ ام ان مواطنه البولندي تشيزني حارس يوفنتوس سيؤجل افتتاحية ليفاندوفسكي اهدافه مع برشلونة؟، يذكر ان نادي يوفنتوس هذا الصيف فقد النجم الهولندي دي ليخت في مركز قلب الدفاع، وانتقل اللاعب إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، برشلونة ويوفنتوس الآن مباشر.

بث مباشر مباراة يوفنتوس اليوم، بعد تصريح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بأن قصة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البارسا لم تنتهي، أصبح الأمر هو الأهم في الصحافة الكاتالونية، صحيفة “سبورت” ذكرت اليوم الإثنين، أن لابورتا سيفعل كل شيء من أجل أن يعود ميسي من جديد للعب مع برشلونة، في صيف 2023، وذلك أيضًا برغبة كبيرة من المدير الفني تشافي هيرنانديز، الذي طلب إعادة ميسي، بعد أن ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان، بعد عام، وبالتالي فإن مسألة رؤية ميسي من جديد يحمل قميص البلاوجرانا، ويقود برشلونة من جديد للنجاحات، أمر ليس مستبعدًا، مباراة يوفينتوس وبرشلونة بث مباشر.