بين ماتش on sport بث مباشر برشلونة ويوفنتوس 27-7-2022 رابط مشاهدة يلا شوت kora live

يقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم الاربعاء 27-7-2022 ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. عبر رابط مشاهدة يلا شوت.

تبدأ مباراة برشلونة ويوفنتوس على ملعب كوتون بول (القطن) في مدينة دالاس الامريكية، عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش، 2:30 فجرًا بتوقيت مصر، 3:30 فجرًا بتوقيت السعودية.

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تُعد هذه المباراة هي الرابعة في مشوار برشلونة التحضيري للدوري الاسباني موسم 2023/2022، حيث تعادل في اسبانيا مع نادي اولوت المغمور 1/1، وانتصر بعد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على «انتر ميامي» بنتيجة 6-0، ثم هزم غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف دون رد في لاس فيجاس، سجله الوافد الجديد رافينيا ليرفع رصيده لهدفين وتمريرتين حاسمتين في آخر مباراتين.

ولم يخض يوفنتوس سوى مباراة ودية واحدة منذ خسارته أمام فيورنتينا في ختام الدوري الايطالي موسم 2022/2021 بنتيجة 2-0، حيث لعب ضد فريق تشيفاز جوادلاخارا المكسيكي، وهزمه بنتيجة 2-0.

كم مرة تواجه برشلونة ويوفنتوس؟

تواجه برشلونة ويوفنتوس في 17 مباراة سابقة قبل مواجهة اليوم في دالاس، انتهت 7 بفوز برشلونة، و3 بفوز يوفنتوس، و6 بالتعادل. سجل برشلونة 22 هدفًا، وسجل يوفنتوس 18.

لعب الفريقان 11 مباراة في دوري ابطال اوروبا، كان آخرهم في دور مجموعات موسم 2021/2020 على ملعب كامب نو، وانتصر يوفنتوس بنتيجة 3-0 في حضور رونالدو وميسي، وفي مباراة الذهاب فاز يوفنتوس على ملعب اليانز ستاديوم بمدينة تورينو بنتيجة 2-0.

ويرجع اول لقاء بين يوفنتوس وبرشلونة إلى موسم 1971/1970، في منافسات كأس الاتحاد الاوروبي، وفاز يوفنتوس على ملعب كامب نو 2-1، وفي الاياب فاز بنفس النتيجة.

لايف مباراة برشلونة ضد يوفنتوس

أما آخر لقاء فقد كان في اغسطس 2021، ضمن الجولة التحضيرية لكلا الفريقين قبل بداية الموسم الجديد، وفاز برشلونة بنتيجة 3-0، وسجل الاهداف ممفيس ديباي ومارتن برايثوايت وريكي بويج.

كما تواجها في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1991، وانتصر برشلونة ذهابًا 3-1، وفاز يوفنتوس ايابًا 1-0.

ولعبا معًا مرة واحدة في نهائي إحدى البطولات الأوروبية الكبرى في نهائي دوري الابطال 2015، وفاز برشلونة 3-1 على ملعب برلين الاولمبي.

ما هي تشكيلة برشلونة ويوفنتوس اليوم؟

برشلونة: تير شتيجن – سيرجينو ديست – كريستنسين – آراوخو – جوردي ألبا – فرانك كيسي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري – انسو فاتي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

يوفنتوس: تشيزني – كوادرادو – بريمير – بونوتشي – أليكس ساندرو – مانويل لوكاتيلي – بول بوجبا – زكريا – انخل دي ماريا – فلاهوفيتش – مويس كين.

بث مباشر برشلونة ويوفنتوس 27-7-2022 يلا شوت

