يلا yallakora اونلاين بث مباشر برشلونة ويوفنتوس اليوم 2022-07-26 ودية infosports

بث مباشر برشلونة ويوفنتوس اليوم 2022-07-26 ودية Live Barcelona vs Juventus يفتح ملعب كوتون بول في الولايات المتحدة أبوابه لاستضافة المباراة الودية الأوروبية الرسمية بين برشلونة ويوفنتوس كجزء من إعداد الفرق للموسم الجديد 2022-2023.

موعد المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس استعدادا للموسم الجديد هو الأربعاء 27 يوليو 2022 الموافق 28 يوليو 1443 هجري.

يجب أن يصدر حكم المباراة صافرة في بداية الاجتماع في الساعة الثانية والنصف صباحا، بتوقيت مكة، الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

كانت آخر المباريات التحضيرية للكتالونيين كلاسيكية ضد ريال مدريد، وانتهت بفوزهم بهدف لم يتم الرد عليه سجله مهاجم ليدز يونايتد البرازيلي الجديد رافينيا.

قبل الكلاسيكو، لعب برشلونة 3 مباريات ودية، الأولى كانت ضد نجوم الدوري الأسترالي وانتهت بالفوز 3-2، والثانية انتهت بالتعادل 1-1 مع أولوت، والأخير فاز به بلو جرانا، وسجل ستة أهداف نظيفة للأمريكي إنتر ميامي.

أما بالنسبة ليوفنتوس، فقد بدأوا قبل بضعة أيام مبارياتهم الودية قبل الموسم، حيث التقوا بجوادالاخارا وفازوا بهامش هدفين دون رد.

بث مباشر برشلونة ويوفنتوس اليوم 2022-07-26 ودية

