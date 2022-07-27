يلا شوت برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس بث مباشر 27-7-2022 مباراة ودية جودة HD

يلا شوت الجديد برشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس اون لاين عبر yalla shoot new اون لاين حيث صدام ناري بين برشلونة ويوفنتوس اليوم يعيد إلى الأذهان اللقاءات الكبيرة بين الكرة الإسبانية والإيطالية على الأراضي الأمريكية في إطار اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين في إطار استعدادات كل منهما إلى انطلاق الدوري الإسباني أو الدوري الإيطالي حيث تبدأ المواجهة الساخنة على ملعب كوتون بول مع دقات الساعة الثانية والنصف فجرًا حسب توقيت القاهرة ما يوافق الساعة الثالثة والنصف فجرًا حسب توقيت مكة المكرمة وفيها تتجه الأنظار إلى الفريق الكتالوني بشكل كبير مع مدربه تشافي هيرنانديز في ظل الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد بعد أن خرج الفريق خالي الوفاض في الموسم الماضي دون أي ألقاب فبعد الفشل في دوري أبطال أوروبا ذهب إلى الدوري الأوروبي ولم ينجح أيضًا وخرج على يد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بعد حالة رهيبة من التدهور غير المحدود وغير المعقول ولعل الفريق يدفع ثمن مغامرات مجلس الإدارة في المواس الماضية مع مدربين من نوعية كيكي سيتين وفالفيردي قبل التعاقد مع رونالد كومان ثم تشافي هيرنانديز الذي جاء بنجم بايرن ميونيخ الألماني وهو روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي من أجل المنافسة مع نجمه الحالي بيير أوباميانج في خط الهجوم ولذلك ينتظر أن يدفع بشكل أساسي في تشكيل برشلونة أمام يوفنتوس فجر اليوم.





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ولعب برشلونة قبل مباراة يوفنتوس عددا من اللقاءات الودية كان أبرزها أمام ميامي الأمريكي على هذا الملعب وفاز عليه بستة أهداف نظيفة ولم يخيب الفريق ظن عشاقه في كلاسيكو الأرض الودي وفاز بهدف نظيف في الأسبوع الماضي لذلك يدخل تشافي هيرنانديز إلى هذا اللقاء وهو بخطى ثابتة من أجل مزيد من الانتصارات التي تثبت أركان الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي 2022 – 2023.





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على الجانب الآخر فإن يوفنتوس ضد برشلونة لا يبدو أفضل حالا بعدما فاز على تشيفاس بهدفين نظيفين لكنه استعاد بول بوجبا من مانشستر يونايتد في الوقت الذي خسر فيه خدمات باولو ديبالا الذي أعلن نهاية مسيرته مع السيدة العجوز لذلك فإن مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم خارج كل التوقعات على الإطلاق وخارج كل الحسابات بالنظر إلى إمكانيات كل فريق ورغبته في الفوز.





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وتنظر الجماهير إلى مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم باعتبارها مغامرة تدريبية لتشافي هيرنانديز الذي فاز على ريال مدريد بهدف نظيف في اللقاء الماضي أمام خبرات أليجري في اللقاء المنقول على القناة الرياضية الرابعة العراقية التي تنقل المباريات الودية المهمة من أمريكا لذلك فأنتم على موعد مع سهرة كروية شاملة لكل عشاق الكرة الأوروبية.





البث المباشر لمباراة برشلونة ويوفنتوس

