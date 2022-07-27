يلا شوت برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس بث مباشر 27-7-2022 مباراة ودية جودة HD

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس
Advertisements

 

يلا شوت الجديد برشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس اون لاين عبر yalla shoot new اون لاين حيث صدام ناري بين برشلونة ويوفنتوس اليوم يعيد إلى الأذهان اللقاءات الكبيرة بين الكرة الإسبانية والإيطالية على الأراضي الأمريكية في إطار اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين في إطار استعدادات كل منهما إلى انطلاق الدوري الإسباني أو الدوري الإيطالي حيث تبدأ المواجهة الساخنة على ملعب كوتون بول مع دقات الساعة الثانية والنصف فجرًا حسب توقيت القاهرة ما يوافق الساعة الثالثة والنصف فجرًا حسب توقيت مكة المكرمة وفيها تتجه الأنظار إلى الفريق الكتالوني بشكل كبير مع مدربه تشافي هيرنانديز في ظل الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد بعد أن خرج الفريق خالي الوفاض في الموسم الماضي دون أي ألقاب فبعد الفشل في دوري أبطال أوروبا ذهب إلى الدوري الأوروبي ولم ينجح أيضًا وخرج على يد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بعد حالة رهيبة من التدهور غير المحدود وغير المعقول ولعل الفريق يدفع ثمن مغامرات مجلس الإدارة في المواس الماضية مع مدربين من نوعية كيكي سيتين وفالفيردي قبل التعاقد مع رونالد كومان ثم تشافي هيرنانديز الذي جاء بنجم بايرن ميونيخ الألماني وهو روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي من أجل المنافسة مع نجمه الحالي بيير أوباميانج في خط الهجوم ولذلك ينتظر أن يدفع بشكل أساسي في تشكيل برشلونة أمام يوفنتوس فجر اليوم.
 


مشاهدة برشلونة ويوفنتوس اليوم
 


ولعب برشلونة قبل مباراة يوفنتوس عددا من اللقاءات الودية كان أبرزها أمام ميامي الأمريكي على هذا الملعب وفاز عليه بستة أهداف نظيفة ولم يخيب الفريق ظن عشاقه في كلاسيكو الأرض الودي وفاز بهدف نظيف في الأسبوع الماضي لذلك يدخل تشافي هيرنانديز إلى هذا اللقاء وهو بخطى ثابتة من أجل مزيد من الانتصارات التي تثبت أركان الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي 2022 – 2023.
 


بث مباشر برشلونة اليوم
 


على الجانب الآخر فإن يوفنتوس ضد برشلونة لا يبدو أفضل حالا بعدما فاز على تشيفاس بهدفين نظيفين لكنه استعاد بول بوجبا من مانشستر يونايتد في الوقت الذي خسر فيه خدمات باولو ديبالا الذي أعلن نهاية مسيرته مع السيدة العجوز لذلك فإن مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم خارج كل التوقعات على الإطلاق وخارج كل الحسابات بالنظر إلى إمكانيات كل فريق ورغبته في الفوز.
 


مشاهدة مباراة برشلونة اليوم
 


وتنظر الجماهير إلى مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم باعتبارها مغامرة تدريبية لتشافي هيرنانديز الذي فاز على ريال مدريد بهدف نظيف في اللقاء الماضي أمام خبرات أليجري في اللقاء المنقول على القناة الرياضية الرابعة العراقية التي تنقل المباريات الودية المهمة من أمريكا لذلك فأنتم على موعد مع سهرة كروية شاملة لكل عشاق الكرة الأوروبية.
 


البث المباشر لمباراة برشلونة ويوفنتوس
 

برشلونة مشاهدة برشلونة مشاهدة برشلونة اليوم برشلونة ويوفنتوس يلا شوت برشلونة
Advertisements

الأكثر قراءة

kora online لايف مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس يلا لايف بث مباشر | القناه الرابعة الرياضية في العراق| yallashoot كورة اون مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

ماتش لايف Barcelona and Juventus بث مباشر برشلونة ويوفنتوس يلا شوت live Shoot| مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس بث مباشر اليوم 2022-07-27 يلا شوت

يلا stream أون لاين بث مباشر برشلونة ويوفنتوس الان  yalla shoot | مشاهدة مباراة برشلونة ضد يوفنتوس بث مباشر اليوم 2022-07-27 يلا لايف الودية

بث مباشر مباراة برشلونة ويوفنتوس جودة عالية HD رابط مباشر تعليق عربي youtube جول العرب

عاجل.. حركة تنقلات الشرطة 2022| اللواء سيد سلطان مديرا لأمن مطروح

عاجل.. أكرم حسني يعرض على الهواء فيديوهات تنسف اتهامات المنسي له بسرقة لحن "ولد الهلالية"

يلا شوت برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس بث مباشر 27-7-2022 مباراة ودية جودة HD

عاجل.. حركة تنقلات الشرطة 2022| اللواء هشام أبو النصر مديرا لأمن الجيزة