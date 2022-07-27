قبل لقاء المقاصة.. مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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ننشر من خلال موقع الفجر الرياضي مواعيد  مباريات الأهلي المتبقية له في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022.

 

- موقف الأهلي من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، بعد أن خاض 26 مباراة، فاز في 15، وتعادل في 6، بينما خسر في 3 مواجهات.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض 10 مباريات خلال الأيام القادمة، وهى اللقاءات المتبقية له في رحلته نحو ختام بطولة الدورى.

 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، جدول مواعيد مباريات الأهلي المتبقية له في الدوري المصري الممتاز، كالآتي:-

 

الأهلى ومصر المقاصة  27 يوليو
الأهلى  والمقاولون  30 يوليو
الأهلى وفاركو  2 أغسطس
الاهلى والاتحاد   6 أغسطس
الأهلى والمصرى   10 أغسطس
الأهلى والإسماعيلي  21 أغسطس
الأهلى وإيسترن كومباني 20 أغسطس
الأهلى وإنبي  23  أغسطس
الأهلى وطلائع الجيش 26  أغسطس
الأهلى وسيراميكا  29  أغسطس.

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موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة:

- كما يواجه نادي القلعة الحمراء نظيره مصر المقاصة في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر يوليو الجاري على ملعب "المقاولون العرب"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب:

- ويواجه الشياطين الحمر نظرائهم ذئاب الجبل ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين؛ يوم السبت الموافق 30 من شهر يوليو الجاري على ملعب "المقاولون العرب"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة الأهلي وفاركو:

- فيما يستضيف الأهلي نظيره نادي فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر أغسطس القادم على ملعب "الأهلي وي السلام"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري:

- بينما يستضيف الاتحاد السكندري النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين يوم السبت الموافق 6 من شهر أغسطس القادم على ملعب "الإسكندرية"، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي:

- ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثلاثين يوم الإربعاء الموافق 10 من شهر أغسطس القادم على ملعب "الأهلي وي السلام"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني:

- ويستضيف إيسترن كومباني النادي الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين في يوم السبت الموافق 20 من شهر أغسطس القادم على ملعب "إيسترن كومباني"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي:

- ويتنافس الأهلي مع النادي الإسماعيلي في مباراتهما المؤجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر في يوم الأحد الموافق 21 من شهر أغسطس القادم على ملعب "الأهلي وي السلام"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة الأهلي وإنبي:

- ويستضيف الأهلي نظيره نادي إنبي في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر أغسطس القادم على ملعب "الأهلي وي السلام"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش:

- فيما يستضيف طلائع الجيش نظيره نادي القلعة الحمراء في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس القادم على ملعب "جهاز الرياضة"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا:

- ويواجه الأهلي نادي سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الإثنين الموافق 29 من شهر أغسطس القادم على ملعب "الأهلي وي السلام"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري المصري مواعيد مباريات الأهلي المتبقية الأهلي ومصر المقاصة
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