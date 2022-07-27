قبل لقاء فيوتشر.. مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري

ينشر موقع الفجر الرياضي مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في صراع بطولة الدوري المصري الممتاز مع الأهلي وبيراميدز موسم 2021-2022.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري المصري



موعد مباراة الزمالك وفيوتشر:

- فيما يستضيف فيوتشر نادي القلعة البيضاء في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين يوم الخميس الموافق 28 من شهر يوليو الجاري على ملعب "السلام"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:

- فيما يواجه الزمالك نظيره نادي بيراميدز في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الإثنين الموافق 1 من شهر أغسطس القادم على "ستاد القاهرة الدولي"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك والجونة:

- وفي يوم الجمعة الموافق 5 من شهر أغسطس القادم يواجه الزمالك نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين على ملعب "الإسكندرية"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.



موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة:

- يستضيف الزمالك نظيره مصر المقاصة في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الإثنين الموافق 8 من شهر أغسطس ضمن منافسات الجولة الثلاثين على "ستاد القاهرة الدولي"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو:

بينما يستضيف فاركو نادي الزمالك في مباراة ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين في يوم الجمعة الموافق 19 من شهر أغسطس القادم على ملعب "حرس الحدود"، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري:

يواجه نادي القلعة البيضاء نظيره نادي الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر أغسطس القادم على "ستاد القاهرة الدولي"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك والمصري:

يستضيف النادي المصري البورسعيدي نادي الزمالك في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس القادم على ملعب "برج العرب"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني:

يواجه الزمالك نظيره نادي إيسترن كومباني في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الإثنين الموافق 29 من شهر أغسطس القادم على "ستاد القاهرة الدولي"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك المقبلة:



1- الزمالك: 60 نقطة.

2- بيراميدز: 56 نقطة.

3- الأهلي: 51 نقطة.

4- فيوتشر: 40 نقطة.

5- سموحة: 39 نقطة.

6- البنك الأهلي: 37 نقطة.

7- البنك الأهلي: 34 نقطة.

8- فاركو: 31 نقطة.

9- سيراميكا كيلوباترا: 29 نقطة.

10- الاتحاد السكندري: 28 نقطة.

11- إنبي: 27 نقطة.

12- المصري: 27 نقطة.

13- الإسماعيلي: 26 نقطة.

14- غزل المحلة: 26 نقطة.

15- الجونة: 23 نقطة.

16- المقاولون العرب: 20 نقطة.

17- إيسترن كومباني: 19 نقطة.

18- مصر المقاصة: 14 نقطة.

