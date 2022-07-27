يلا Juventus ستريم لايف مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس بث مباشر yallashoot

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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يلا شوت بث مباشر يستقبل ملعب كوتون بول مباراة برشلونة ضد يوفنتوس الودية ومن المقرر ان تقام المباراة صباح اليوم 26 من شهر يوليو الجاري في لقاء ودي دولي ضمن استعداد الفريقين إلى انطلاق مباريات الموسم الكروي الجديد

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موعد مباراة برشلونة ضد يوفنتوس
نتابع من خلال موقع صباح مصر مباراة فريق يوفنتوس في مواجهة نظيرة فريق برشلونة صباح اليوم الاربعاء ومن المقرر ان تنطلق صافرة اللقاء على استاد كوتون بول في الساعة 02:30 صباحا بتوقيت في القاهرة بما يوافق الساعة 03:30 صباحا بتوقيت فى مكة والاردن حيث يخوض الفريقين عدد من المباريات الودية ضمن الاجندة الدولية للفيفا لاعداد اللاعبين فنيا وبدنيا للاستعداد إلى المباريات الرسمية



نتيجة مباراة يوفنتوس ضد برشلونة اليوم
يمكنكم متابعة نتائج مباريات اليوم  من خلال موقعنا صباح مصر حيث نعرض نتيجة مباراة البارسا الاسباني مع نظيرة اليوفي الايطالي مباشر عقب انتهاء المباراة التى تقام ضمن ضمن مواجهات الاندية الودية الدولية للاستعداد للبطولات الرسمية خلال فترة التوقف الدولي

 

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