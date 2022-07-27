يلا Juventus ستريم لايف مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس بث مباشر yallashoot
يلا شوت بث مباشر يستقبل ملعب كوتون بول مباراة برشلونة ضد يوفنتوس الودية ومن المقرر ان تقام المباراة صباح اليوم 26 من شهر يوليو الجاري في لقاء ودي دولي ضمن استعداد الفريقين إلى انطلاق مباريات الموسم الكروي الجديد
موعد مباراة برشلونة ضد يوفنتوس
نتابع من خلال موقع صباح مصر مباراة فريق يوفنتوس في مواجهة نظيرة فريق برشلونة صباح اليوم الاربعاء ومن المقرر ان تنطلق صافرة اللقاء على استاد كوتون بول في الساعة 02:30 صباحا بتوقيت في القاهرة بما يوافق الساعة 03:30 صباحا بتوقيت فى مكة والاردن حيث يخوض الفريقين عدد من المباريات الودية ضمن الاجندة الدولية للفيفا لاعداد اللاعبين فنيا وبدنيا للاستعداد إلى المباريات الرسمية
نتيجة مباراة يوفنتوس ضد برشلونة اليوم
يمكنكم متابعة نتائج مباريات اليوم من خلال موقعنا صباح مصر حيث نعرض نتيجة مباراة البارسا الاسباني مع نظيرة اليوفي الايطالي مباشر عقب انتهاء المباراة التى تقام ضمن ضمن مواجهات الاندية الودية الدولية للاستعداد للبطولات الرسمية خلال فترة التوقف الدولي