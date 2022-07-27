الأسطورة match لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية بث مباشر اليوم on live

بث مباشر مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية الأسطورة match لايف، والمقامة على ملعب أليجينت ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتأتي مباراة ريال مدريد وبرشلونة، اليوم، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال لكرة القدم، وضمن استعداداتهما لبدء منافسات الموسم الجديد سواء المحلي أول الأوروبي.

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وتبدأ مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الودية في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة صباحًا بتوقيت جرينتش، السادسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية عبر شاشة قناة «الرابعة الرياضية العراقية»، والتي حصلت على حقوق بث الكلاسيكو اليوم الأحد.

وسلك ريال مدريد وبرشلونة منهجا في الاستعدادات لمباراة اليوم أقرب منه إلى طبيعة الإعداد للمباريات الرسمية في ظل ما تحظى به المواجهة من أهمية لكل منهما حيث يعتبرها الفريقان بمثابة دفعة معنوية مهمة قبل انطلاق الموسم.

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وحرص ريال مدريد على غلق تدريباته الأخيرة قبل مواجهة برشلونة أمام المشجعين ووسائل الإعلام والسماح لهم بحضور 15 دقيقة فقط منها، وذلك حتى يستطيع الفريق الملكي الاستعداد بأفضل طريقة للمباراة.

وقبل مواجهة برشلونة في بطولة الكأس الدولية للأبطال استدعى الجاهز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي القوة الضاربة، ولحق النجم كريم بنزيما باستعدادات الفريق في الولايات المتحدة بعدما غاب عن بداية فترة الإعداد.

كما حرص فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على حضور التدريبات، وقام بالتحدث مع اللاعبين وتحفيزهم من أجل الثأر بعد الهزيمة برباعية نظيفة أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

ومن جانبه لجأ خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لاستفزاز فريق ريال مدريد قبل مباراة اليوم، حيث قام وضع لافتة إعلانية أمام مقر إقامة الفريق الملكي، وكتب عليها: "لا تقلقوا.. ما يحدث في لاس فيجاس سيظل في لاس فيجاس".

وكانت مباراة الكلاسيكو الوحيدة السابقة بين ريال مدريد وبرشلونة في الولايات المتحدة قد انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأقيمت في 30 يوليو 2017 على استاد هارد روك في ميامي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد

يقدم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية، اليوم الأحد، والمقامة على ملعب أليجينت ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.