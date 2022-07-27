الأسطورة match لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية بث مباشر اليوم on live

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
Advertisements

بث مباشر مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية الأسطورة match لايف، والمقامة على ملعب أليجينت ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

 

وتأتي مباراة ريال مدريد وبرشلونة، اليوم، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال لكرة القدم، وضمن استعداداتهما لبدء منافسات الموسم الجديد سواء المحلي أول الأوروبي.

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرon live

وتبدأ مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الودية في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة صباحًا بتوقيت جرينتش، السادسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية عبر شاشة قناة «الرابعة الرياضية العراقية»، والتي حصلت على حقوق بث الكلاسيكو اليوم الأحد.

وسلك ريال مدريد وبرشلونة منهجا في الاستعدادات لمباراة اليوم أقرب منه إلى طبيعة الإعداد للمباريات الرسمية في ظل ما تحظى به المواجهة من أهمية لكل منهما حيث يعتبرها الفريقان بمثابة دفعة معنوية مهمة قبل انطلاق الموسم.

 

اونلاين بث مباشر مباراة ريال مدريد وكلوب امريكا

وحرص ريال مدريد على غلق تدريباته الأخيرة قبل مواجهة برشلونة أمام المشجعين ووسائل الإعلام والسماح لهم بحضور 15 دقيقة فقط منها، وذلك حتى يستطيع الفريق الملكي الاستعداد بأفضل طريقة للمباراة.

 

وقبل مواجهة برشلونة في بطولة الكأس الدولية للأبطال استدعى الجاهز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي القوة الضاربة، ولحق النجم كريم بنزيما باستعدادات الفريق في الولايات المتحدة بعدما غاب عن بداية فترة الإعداد.

 

كما حرص فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على حضور التدريبات، وقام بالتحدث مع اللاعبين وتحفيزهم من أجل الثأر بعد الهزيمة برباعية نظيفة أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

txt

يوتيوب الاسطورة real madrid tv حصري | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب أمريكا yallashoot | بث مباشر ريال مدريد رابط real Tv

txt

كورة اون لاين | yalla shoot New بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا جودة عالية live stream رابط يلا شوت الجديد now

ومن جانبه لجأ خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لاستفزاز فريق ريال مدريد قبل مباراة اليوم، حيث قام وضع لافتة إعلانية أمام مقر إقامة الفريق الملكي، وكتب عليها: "لا تقلقوا.. ما يحدث في لاس فيجاس سيظل في لاس فيجاس".

 

وكانت مباراة الكلاسيكو الوحيدة السابقة بين ريال مدريد وبرشلونة في الولايات المتحدة قد انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأقيمت في 30 يوليو 2017 على استاد هارد روك في ميامي.

 

بث مباشر مباراة ريال مدريد 

يقدم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية، اليوم الأحد، والمقامة على ملعب أليجينت ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

Advertisements

الأكثر قراءة

kora online لايف مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس يلا لايف بث مباشر | القناه الرابعة الرياضية في العراق| yallashoot كورة اون مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

bein live بث مباشر ريال مدريد وكلوب أمريكا جودة kora now مشاهدة مباراة ريال مدريد يلا شوت

يلا stream أون لاين بث مباشر برشلونة ويوفنتوس الان  yalla shoot | مشاهدة مباراة برشلونة ضد يوفنتوس بث مباشر اليوم 2022-07-27 يلا لايف الودية

ماتش لايف Barcelona and Juventus بث مباشر برشلونة ويوفنتوس يلا شوت live Shoot| مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس بث مباشر اليوم 2022-07-27 يلا شوت

يلا gool اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب امريكا fel3arda بث مباشر الاسطورة اليوم لايف beinkora

بث مباشر مباراة برشلونة ويوفنتوس جودة عالية HD رابط مباشر تعليق عربي youtube جول العرب

عاجل.. حركة تنقلات الشرطة 2022| اللواء سيد سلطان مديرا لأمن مطروح

موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم 27-7-2022 والتشكيل المتوقع للمباراة الودية