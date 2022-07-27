يلا gool اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب امريكا fel3arda بث مباشر الاسطورة اليوم لايف beinkora

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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يستقبل ملعب أوراكل بارك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب أمريكا الودية ومن المقرر ان تقام المباراة صباح اليوم 26 من شهر يوليو الجاري في لقاء ودي دولي ضمن استعداد الفريقين إلى انطلاق مباريات الموسم الكروي الجديد

 

ويصطدم فريق ريال مدريد بنظيره كلوب أمريكا صباح اليوم الأربعاء 27 يوليو، على أرضية ملعب أوراكل بارك، وذلك تحضيرًا للموسم الجديد لكرة القدم.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب أمريكا لايف beinkora

نتابع من خلال موقع صباح مصر مباراة فريق الملكي ريال مدريد في مواجهة نظيرة فريق كلوب أمريكا اليوم الاربعاء يلا gool اونلاين ومن المقرر ان تنطلق صافرة اللقاء على استاد  أوراكل بارك في الساعة الرابعة ونصف صباحا بتوقيت في القاهرة بما يوافق الساعة الخامسة ونصف صباحا بتوقيت فى مكة والاردن حيث يخوض الفريقين عدد من المباريات الودية ضمن الاجندة الدولية للفيفا لاعداد اللاعبين فنيا وبدنيا للاستعداد إلى المباريات الرسمية

 

 مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، أي الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة الرابعة العراقية بأداء صوتي للمعلق محمد قيس.


fel3arda بث مباشر نتيجة مباراة كلوب أمريكا ضد ريال مدريد اليوم

يمكنكم متابعة نتائج مباريات اليوم  حيث نعرض نتيجة مباراة الملكي ريال مدريد الاسباني مع نظيرة كلوب أمريكا المكسيكي  مباشر عقب انتهاء المباراة التى تقام ضمن ضمن مواجهات الاندية الودية الدولية للاستعداد للبطولات الرسمية خلال فترة التوقف الدولي

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