كورة Club América ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية بث مباشر اليوم 27/7/2022 جول العرب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره كلوب أمريكا صباح اليوم الأربعاء 27 يوليو، على أرضية ملعب أوراكل بارك، وذلك تحضيرًا للموسم الجديد لكرة القدم.

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، أي الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة الرابعة العراقية بأداء صوتي للمعلق محمد قيس.

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سقط ريال مدريد في فخ الخسارة أمام برشلونة بهدف دون رد في أول مباراة ودية يخوضها تحضيرًا للموسم الجديد من الدوري الإسباني.

 

الملكي بقيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي استعد لهذه الموقعة بشكل قوي وعمل على تصحيح الأخطاء تجنبًا لتكرارها في المباراة، لذا سيقاتل بشراسة للانتصار.



وفي نفس السياق، يدرك كلوب أمريكا صعوبة هذه الموقعة نظرًا لقوة الخصم، ولكن سيحاول الفريق بذل أقصى جهد ممكن لكي يخرج من اللقاء بنتيجة إيجابية ترضي طموحاته وترفع من معنوياته.

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