الان يوتيوب Kora live مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب أمريكا yalla shoot رابط مباراه Real Madrid

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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يستمر الفريق الأول بريال مدريد في لقاء الثاني من المباريات الوديه في امريكا مع الفريق كلوب امريكا.

 

يلا شوت Kora live مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب أمريكا yalla shoot رابط مباراه Real Madrid


ولعب الريال بطل بطل الدوري الاسباني وبطل دوري ابطال اوروبا  مباراه الاولى مع غريمه التقليدي برشلونه وهذه المباراه فاز بها برشلونه هدف مقابل لا شيء  احرزه الاعب رافينها


مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية
تنقل القناة الرابعة العراقية أحداث المباراة بين الفريقين حصريًا وسوف تقام المباراه بين ريال مدريد وكلوب امريكا في تمام الرابعه والنصف صباحا بتوقيت القاهره والخامسه والنصف  بتوقيت المملكه العربيه السعوديه على ملعب لوس انجلوس

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كورة Club América ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية بث مباشر اليوم 27/7/2022 جول العرب

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يوتيوب الاسطورة real madrid tv حصري | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب أمريكا yallashoot | بث مباشر ريال مدريد رابط real Tv

يلا شوت مباراة ريال مدريد ضد كلوب أمريكا الودية بث مباشر

سوف تكون قناه الرابعه العراقيه ببث مباشر لهذه المباراه القويه التي تجمع ريال مدريد وكلوب  امريكا وهذه القناه اخذت حقوق اذاعه مباريات هذه المدينه التي ستقام بين هذه الفرق ومنها برشلونه يوفنتوس والريال مدريد وكلوب امريكا وجوادا لخارا

 

تردد قناه الرابعة العراقية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

تذاع على القناه الرابعه العراقيه بث مباشر لهؤلاء الفرق الخمسه على تردد وعلى القمر الصناعي النايل سات11334 افقى  H  معدل الترميز 27500

اصابه خفيفه لنجم ريال مدريد كريم بنزيما اثناء تدريبات الفريق لملاقات كلوب امريكا اثناء مشاركه اللاعب كريم بنزيما في تدريبات الفريق والاحماء تعرض للاصابه في كاحل القدم من زميله فينيسيوس جونيور وكان هناك قلق شديد على اللعب الكبير كريم بنزيما ولكنه كان اصابته خفيفه سيتم مشاركته مع الفريق والاعتماد عليه في المباراه الوديه بين ريال مدريد وكلوب امريكا

غيابات ريال مدريد فى مباراه كلوب امريكا

تأكد غياب داني  كارفخاال عن المباراة القادمة لنادي المدريدى  بعد غيابه ثلاثه على التوالي عن التدريب الجماعي للريال حيث لم يتعافى بشكل كامل  من التواء القدم وبالتحديد التواء الكاحل  حيث يأمل اللاعب في الظهور أمام يوفنتوس في نهاية الجولة الأمريكية والمبارايات الوديه فى نهايه الشهر الحال والعوده مع الفريق لبدء الدورى الاسبانى فى الخامس من اغسطس، بث مباشر ريال مدريد ضد كلوب أمريكا.

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