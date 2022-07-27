الان يوتيوب Kora live مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب أمريكا yalla shoot رابط مباراه Real Madrid

يستمر الفريق الأول بريال مدريد في لقاء الثاني من المباريات الوديه في امريكا مع الفريق كلوب امريكا.

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ولعب الريال بطل بطل الدوري الاسباني وبطل دوري ابطال اوروبا مباراه الاولى مع غريمه التقليدي برشلونه وهذه المباراه فاز بها برشلونه هدف مقابل لا شيء احرزه الاعب رافينها



مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية

تنقل القناة الرابعة العراقية أحداث المباراة بين الفريقين حصريًا وسوف تقام المباراه بين ريال مدريد وكلوب امريكا في تمام الرابعه والنصف صباحا بتوقيت القاهره والخامسه والنصف بتوقيت المملكه العربيه السعوديه على ملعب لوس انجلوس

يلا شوت مباراة ريال مدريد ضد كلوب أمريكا الودية بث مباشر

سوف تكون قناه الرابعه العراقيه ببث مباشر لهذه المباراه القويه التي تجمع ريال مدريد وكلوب امريكا وهذه القناه اخذت حقوق اذاعه مباريات هذه المدينه التي ستقام بين هذه الفرق ومنها برشلونه يوفنتوس والريال مدريد وكلوب امريكا وجوادا لخارا

تردد قناه الرابعة العراقية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

تذاع على القناه الرابعه العراقيه بث مباشر لهؤلاء الفرق الخمسه على تردد وعلى القمر الصناعي النايل سات11334 افقى H معدل الترميز 27500

اصابه خفيفه لنجم ريال مدريد كريم بنزيما اثناء تدريبات الفريق لملاقات كلوب امريكا اثناء مشاركه اللاعب كريم بنزيما في تدريبات الفريق والاحماء تعرض للاصابه في كاحل القدم من زميله فينيسيوس جونيور وكان هناك قلق شديد على اللعب الكبير كريم بنزيما ولكنه كان اصابته خفيفه سيتم مشاركته مع الفريق والاعتماد عليه في المباراه الوديه بين ريال مدريد وكلوب امريكا

غيابات ريال مدريد فى مباراه كلوب امريكا

تأكد غياب داني كارفخاال عن المباراة القادمة لنادي المدريدى بعد غيابه ثلاثه على التوالي عن التدريب الجماعي للريال حيث لم يتعافى بشكل كامل من التواء القدم وبالتحديد التواء الكاحل حيث يأمل اللاعب في الظهور أمام يوفنتوس في نهاية الجولة الأمريكية والمبارايات الوديه فى نهايه الشهر الحال والعوده مع الفريق لبدء الدورى الاسبانى فى الخامس من اغسطس، بث مباشر ريال مدريد ضد كلوب أمريكا.