شاهد بالأهداف - برشلونة يتعادل مع يوفنتوس وديًا تحضيرًا للموسم الجديد

تعادل فريق برشلونة الإسباني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي بهدفين لكل فريق في ثاني المباريات الودية التحضيرية في جولة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان برشلونة قد نجح في الفوز على ريال مدريد في اللقاء الأول التحضيري بهدف نظيف سجله الوافد الجديد رافينيا دياز.

عثمان ديمبيلي يفتتح التسجيل

وأحرز عثمان ديمبلي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي. برشلونة أولى الأهداف أمام يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة “32” من عمر اللقاء.

وعدل يوفنتوس الإيطالي النتيجة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة “40” بأقدام مويس كين.

وعزز ديمبيلي بثاني الأهداف في الدقيقة “41” من عمر اللقاء قبل أن يعود اليوفي عن طريق نفس اللاعب مويس كين ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 51.