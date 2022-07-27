بـ«فستان كوروشيه».. هيفاء وهبي تخطف الأنظار من رحلتها في باريس

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها صورا جديدة قامت بالتقاطها أثناء إجازتها في باريس، كما حرصت على مشركة متابعيها بر إنستجرام هذه القصص.

صور هيفاء وهبي الأخيرة من باريس

ونشرت هيفاء وهبي صورا جديدة أثناء قضائها عطلتها الصيفية بباريس، حيث حرصت على ارتداء فستانا من الكوروشيه وحذاء باللون الاخضر وشنطنة تحمل نفس اللون أيضا.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تخطف الأنظار من رحلتها في باريس

كما ارتدت هيفاء وهبي فستانا قصيرا مع إيشارب وشنطة وهذه الإطلالة خطفت أنظار متابعيه عبر إنستجرام، كما وصفت هيفاء وهبي بالديفا من جانب حمهورها.

سكارف وفستان قصير يعرض هيفاء وهبي للانتقاد

وهناك مجموعة من لإنتقادات البسيطة التي وجهت للفنانة هيفاء وهبي نظرا لارتدائها سكارف بسيط على شعرها مع فستان قصير للغاية قائلين إن الإسكارف لا يتمشى مع الإطلالة.

هيفاء وهبي

سعر تذاكر حفل هيفاء وهبي في العلمين

ومن جهتها، تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي يوم ٥ من شهر أغسطس القادم بمدينة العملين وطرحت الشركة المنظمة لحفل هيفاء وهبي، التذاكر عبر موقعها الرسمي وانقسمت أسعار التذاكر إلى أربع فئات:

الأولى بـ٩٥٠ جنيهًا وتشمل التذكرة دخول الحفل فقط.

الفئة الثانية وهي عبارة طاولة لأربعة أفراد فى منطقة مرتفعة بـ 8000 جنيها

الفئة الثالثة فتصل سعرها لـ 15000 جنيها وهي عبارة عن طاولة لـ ٦ أفراد شامل العشاء

الفئة الرابعة والأخيرة عبارة عن طاولة لـ ٨ أفراد Vip وتصل سعرها حسب ما أعلنته الشركة المنظمة إلى 35000 جنيه.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حققت، نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة "تيجي"،التي طرحتها تزامنًا مع موسم عيد الأضحي على قناتها الرسمية على يويتوب.

واقتربت أغنية "تيجي" لهيفاء وهبي من تحقيق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب، خلال يومًا واحدًا من طرحها، حيث تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك. واعتمدت هيفاء في الكليب الجديد، على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، بالإضافة إلى تنوع إطلالتها المختلفة، والتي تميزت بالبساطة، وجذبت جمهورها.

كلمات أغنية تيجي للفنانة هيفاء وهبي

وتقول كلمات أغنية هيفاء الجديدة "تيجي": "ﺗﻴﺠﻲ ﺗﻴﺠﻲ ﺗﻴﺠﻲ، ﻧﺎﺧﺪ ﻭ ﻧﺪﻱ تدريجي، ﻧﻘﺮﺏ اكتر ﻑ ﺗﻴﺠﻲ، ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺣﻠﻮﺓ ﺑﻴﻨﺎ ﺣﺎﺻﻠﺔ، ﺷﺎﻳﻔﺎﻙ ﺳﺮ ﺍﻧﺒﺴﺎﻃﻲ، ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻣﺶ ﻭﺍﺧﺪﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﺍﻣﺴﻚ ﺧﻂ سير ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺍﻩ ﺧﻠﻴﻚ ﻟﻘﻠﺒﻲ ﺑﻮﺻﻠﺔ، ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻔﻴﺶ ﺍﺭﺍﺩﺓ، ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻌﻤﻠﺶ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﻭﻻ ﻗﺎﻟﻠﻲ ﻧﻬﺪﻱ ﻛﺪﻩ، ﻭﻻ ﻃﻮﻝ اﻟﻜﻼﻡ، ﺯﺍﺩ ﻫﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻟﻴﻚ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﺍﻩ بحبك ﺍﻳﻪ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ، ﻫﻴﺎ ﺟﺖ ﺃﻭﺍﻡ ﺍﻭﺍﻡ، لما ﻣﺮﺓ ﺟﺖ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻑ ﻋﻴﻨﻴﺎ، ﻭﺟﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺣﻠﻮﺓ ﺑﻮﻧﺴﻮﺍﺭ"