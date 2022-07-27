أسعار العملات اليوم الأربعاء27-7-2022 في مصر.. الدولار يقترب من 19 جنيها

حافظت أسعار العملات على استقرارها اليوم الأربعاء27-7-2022 في مصر بالبنوك العاملة والصرافات أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.



أسعار العملات اليوم الأربعاء



كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.18 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الدرهم الاماراتي

استقرت أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.

اسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار في نهاية تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية تحديث لأسعار الدولار وسعر العملات اليوم مقابل الدولار وجاءت أخر تحديث على النحو التالي:



سجل اليوم سعر العملة في بنك “المصري الخليجي” سعر الشراء ” 18.94 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “ميد بنك MIDBANK” سعر الشراء ” 18.92 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “مصرف أبوظبي الإسلامي” سعر الشراء ” 18.94 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الأهلي الكويتي (بيريوس)” سعر الشراء ” 18.92 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “العقاري المصري العربي” سعر الشراء ” 18.91 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الإسكندرية” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “التعمير والإسكان” سعر الشراء ” 18.9 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.96 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “CIB” سعر الشراء ” 18.91 جنيه” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “كريدي أجريكول” سعر الشراء ” 18.9جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المصرف المتحد” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الأهلي المصري” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “مصر” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “الأهلي اليوناني” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المركزي المصري” سعر الشراء ” 18.8803 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.9884 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “HSBC” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “التنمية الصناعية IDB” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “قناة السويس” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “بلوم” سعر الشراء ” 18.87 جنيه” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المشرق” سعر الشراء ” 18.91 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “العربي الأفريقي الدولي” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “SAIB” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المصرف العربي الدولي AIB” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “الكويت الوطني NBK” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “أبوظبي الأول” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “البركة مصر” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.