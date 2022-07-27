موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم بالدوري المصرى

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بوابة الفجر
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حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها كافة الاخبار المتعلقة بموعيد المباريات، ضمن الخدمات التي تقدمها للموطنين يوميا، ننشر لكم اليوم الأربعاء الموافق 27-7-2022 موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة بالدوري المصري.

اليوم.. مباراة الأهلي ومصر المقاصة 

يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على استاد الكلية الحربية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، بعد الفوز على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.
موعد مباراة الاهلى ومصر المقاصة في الدوري.

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كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري وتردد القناة الناقلة

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موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر 2022 والقناة الناقلة لها

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آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم بالدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومصر المقاصة 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي ومصر المقاصة  اليوم الأربعاء في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

غيابات الأهلي أمام مصر المقاصة اليوم

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة مصر المقاصة 

غياب اللاعب عمار حمدى

أكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى 

طاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية 

محمد شريف إصابة في العضلة الضامة 

أحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية 

حسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر

عمرو السولية بسبب الإصابة العضلية.

مواجهة الدور الأول بين الأهلى والمقاصة

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلي والمقاصة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد سجلها لويس ميكيسونى هدفين وكل من حسين الشحات وزياد طارق هدفا.

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