أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 27-7-2022 في بورصة الدواجن.. كرتونة البيض تتراجع

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-7-2022 فى السوق المحلية عند 29 و32 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد،



أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن





وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 32 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 53 و55 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 53 جنيهًا للمستهلك، فيما ارتفعت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 50 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء



أسعار الفراخ البيضاء:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 32 جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 37 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو:

سجلت أسعار الفراخ «ساسو» 50 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي:

سجلت أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم





وشهد سعر كرتونة البيض اليوم تراجعا طفيفا بعد انخفاض أسعار الأعلاف لتستقر عند 67 و75 جنيهًا، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

تراجع اسعار الأعلاف

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأعلاف في السوق المحلي انخفضت خلال الأيام الماضية بقيمة 1100 جنيه في المتوسط للطن الواحد.

وأرجع عبد العزيز انخفاض أسعار الأعلاف محليا من الذرة وفول الصويا إلى توصل أوكرانيا وروسيا اتفاق لفتح الموانئ الأوكرانية أمام ت تصدير منتجاتها من الأعلاف على الرغم من الحرب الدائرة بينهم.

وأوضح، السوق تفاعل مع توقيع الاتفاقية لينخفض سعر الطن الأعلاف من 11600 جنيه في يونيو؛ لمستويات تتراوح بين 10600 إلى 10500 جنيه للطن في المتوسط حسب نسبة البروتين.



وأشار" عبد العزيز" إلى أن تراجع أسعار الاعلاف أدى إلى استقرار أسعار الدواجن في السوق المحلي لتتروح بين 29 إلى 30 جنيه تسليم المزرعة وتصل إلى المستهلك بقيمة 34 جنيه.



وكشف" السيد "، أن أسعار البيض بجميع أنواعه في مصر شهد تراجعات خلال تعاملات بورصة الدواجن، مشيرا إلى أنه يتوقع مزيد من انخفاض في أسعارها خلال الأيام المقبلة.

وقال “السيد"، إن أسعار البيض في السوق المحلي انخفضت خلال تعاملات اليوم ببورصة الدواجن والبيض، حيث تراجع سعر طبق البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة بقيمة 9 جنيه إلى 56 جنيه، وانخفض سعر طبق البيض الأحمر بقيمة 7 جنيه إلى 60 جنيه.

أسباب ارتفاع سعر كرتونة البيض





قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن المنطقة بالكامل تعاني من نقص من البيض والدواجن مثل السعودية والاردن وتركيا، ولدينا طلبات كبيرة جدًا للتصدير، ولكنن لا نصدر إلى بعض الأشياء الهامشية.



وتابع "العناني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن ارتفاع أسعار البيض والدواجن يرجع إلى تضاعف أسعار الحبوب، خلاف تعرض منتجي البيض لخسائر غير محتملة خلال الفترة الماضية.

الاكتفاء الذاتي من البيض



وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

البيض متوفر بمنافذ وزارة التموين



طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من بيض المائدة في الفروع الاستهلاكية التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته تلك السلعة الهامة، حيث تراوحت اسعار طبق البيض من 70 إلى 85 جنيها.

و في هذا الشأن أبرم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والإتحاد الداجني اتفاق بطرح 20 ألف طبق بيض أبيض يوميا بالفروع الاستهلاكية.

و قال اللواء إيهاب عبدالرحمن، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه يتم طرح طبق البيض الأبيض بسعر 65 جنيه في الفروع التابعة للشركة وشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الداجني على نقل بيض المائدة من خلال سيارات نقل الاتحاد إلى الفروع الاستهلاكية.

و من جهته أكد أحمد حواش، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، على أنه يتم توريد نحو 5250 طبق بيض أبيض لكل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 400 فرع.

و قال حواش أن تلك الكميات التي يتم توريدها بواقع 5 سيارة تريلا حمولة السيارة الواحدة 1050 طبق بيض أبيض، وتتراوح زنة الطبق الواحد 1800 و1900 جرام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي بالمهندسين التابع لشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية بحضور رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين.



