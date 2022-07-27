

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 27- 7- 2022، حيث سجل البصل 5 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات، والطماطم 2.5 جنيه إلى4.5 جنيه، والخيار والكوسة والفلفل الألوان 10 جنيهات في سوق التجزئة، وونشر فيما يلي اسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق





من جانبه أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، استمرار تراجع أسعار البصل في الأسواق ليسجل بين 1 إلى 2 جنيه في الكيلو بسوق الجملة وبلغ سعر كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه بارتفاع 50 قرش تقريبا والكوسة 5 جنيهات.

وسجلت الفاصوليا لا تزال عند متوسط سعر 5.5 إلى 9 جنيهات والجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والملوخية 3 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 4 إلى 6 جنيهات والخيار 3.25 إلى 5.25 جنيه والخيار البلدي 3 إلى 4.5 جنيه والبامية 12 إلى 20 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو القلقاس 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات والثوم من 7 إلى 11 جنيها البلدي، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات والفلفل الرومي 3 إلى 4 جنيها "الصوب" والفلفل الحامي 2.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الجملة والتجزئة





وأسعار أسواق التجزئة قد تزيد قليلا على الأسعار المتداولة في الجملة، حيث يضاف إليها كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبيا أو راقيا، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من تجار الخضروات والفاكهة.



أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في سوق العبور





سجل سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلي 45 جنيها، والفلفل البلدي 3 جنيهات، والليمون 15 جنيها، والكوسة 4 جنيهات،والخيار 3 جنيهات، والباذنجان جنيه ونصف،والقلقاس 3 جنيهات.

كما سجل سعر البطاطا للمستهلك ب 5 جنيهات، البقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة، الفاصوليا 16 جنيها، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض،الملون أو العروس/الرومي جنيهين إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها،والفلفل الرومي 10 جنيهات، والكوسة 10 جنيهات، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

بينما سجل سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية جنيهين للربطة،والليمون 25 جنيها،والبامية من 10 جنيهات إلى 20 جنيها، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء



سجل سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيه ونصف،والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيها، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.



كما تراوح سعر التفاح الاخضر بين 15 جنيها إلى 30 جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها، والافوكادو 30 جنيها، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق 20 جنيها، والكمثرى 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها.

وسجل سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها، عنب أسود مستورد 15 جنيها،والعنب الكرمسون ب10 جنيهات،الكنتالوب 5 جنيهات،والشمام 6.5 جنيه، والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن، بينما سجل سعر التين 15 جنيها،و البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.

ووصلت أسعار البطيخ لـ 5 جنيهات للكيلو، ويصل سعر البطيخة إلى 25 جنيهًا، والكنتالوب الكيلو من 5 لـ7جنيهات، والكريز 60 جنيهًا، التين البرشومي 15 جنيهًا للكيلو، واستقرار المانجو الزبدة لـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد، والسكري لـ 30 جنيهًا، أما الكمثري وصل سعرها لـ 15 جنيهًا للكيلو الواحد، أما التين الشوكي فتراوح سعره ما بين جنيهين وجنيه ونصف للواحدة.



