بسعر 56 جنيه.."التموين" تواصل طرح البيض بالمنافذ بعد ارتفاع سعره

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، بسعر 65 جنيها للطبق الواحد نظرا للارتفاع الكبير الذي تشهده كرتونة البيض حاليا.

طرح البيض بمنافذ وزارة التموين





من جانبه اكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية مستمر، مشيرًا إلى أن الكميات مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب من المواطنين.



وأضاف وزير التموين، أنه يتابع يوميا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر البيض بالمجمعات الاستهلاكية.

وفي السياق ذاته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن توجيهات وزارية صدرت للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة توفير كل احتياجات المواطن من بيض المائدة.





وأشار كمال، إلى أن وزير التموين يتلقى يوميا تقريرا من الشركة القابضة حول عمليات الضخ اليومي للبيض ونسب الطرح في كل مجمع استهلاكي، مضيفا إلى أن الشركة القابضة تعتمد في نسب التوزيع على الكثافة السكانية بجوار كل مجمع استهلاكي وعمليات الاقبال من المواطنين.

زيادة الضخ في حال زيادة الطلب



وتابع المتحدث الرسمي للتموين: " حال زيادة الاقبال في منطقة معينة على شراء البيض يتم زيادة الكمية المطروحة في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطن منه".



طرح 20 ألف طبق بيض



و في هذا الشأن أبرم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والإتحاد الداجني اتفاق بطرح 20 ألف طبق بيض أبيض يوميا بالفروع الاستهلاكية.



و قال اللواء إيهاب عبدالرحمن، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه يتم طرح طبق البيض الأبيض بسعر 65 جنيه في الفروع التابعة للشركة وشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الداجني على نقل بيض المائدة من خلال سيارات نقل الاتحاد إلى الفروع الاستهلاكية.

و من جهته أكد أحمد حواش، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، على أنه يتم توريد نحو 5250 طبق بيض أبيض لكل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 400 فرع.

و قال حواش أن تلك الكميات التي يتم توريدها بواقع 5 سيارة تريلا حمولة السيارة الواحدة 1050 طبق بيض أبيض، وتتراوح زنة الطبق الواحد 1800 و1900 جرام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي بالمهندسين التابع لشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية بحضور رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين.

وكشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الداجنة والحيوانية بوزارة الزراعة، أنه بدء من اليوم جرى طرح أطباق البيض في منافذ الوزارة بأسعار اقل من مثيلاتها في السوق بواقع 62 جنيهًا للبيض الابيض، و64 جنيهًا للاحمر في كافة منافذ وزارة الزراعة.

أسعار البيض اليوم

وشهد سعر كرتونة البيض اليوم تراجعا طفيفا بعد انخفاض أسعار الأعلاف لتستقر عند 67 و75 جنيهًا، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

تراجع اسعار الأعلاف



قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأعلاف في السوق المحلي انخفضت خلال الأيام الماضية بقيمة 1100 جنيه في المتوسط للطن الواحد.

وأرجع عبد العزيز انخفاض أسعار الأعلاف محليا من الذرة وفول الصويا إلى توصل أوكرانيا وروسيا اتفاق لفتح الموانئ الأوكرانية أمام ت تصدير منتجاتها من الأعلاف على الرغم من الحرب الدائرة بينهم.

وأوضح، السوق تفاعل مع توقيع الاتفاقية لينخفض سعر الطن الأعلاف من 11600 جنيه في يونيو؛ لمستويات تتراوح بين 10600 إلى 10500 جنيه للطن في المتوسط حسب نسبة البروتين.



وأشار" عبد العزيز" إلى أن تراجع أسعار الاعلاف أدى إلى استقرار أسعار الدواجن في السوق المحلي لتتروح بين 29 إلى 30 جنيه تسليم المزرعة وتصل إلى المستهلك بقيمة 34 جنيه.



وكشف" السيد "، أن أسعار البيض بجميع أنواعه في مصر شهد تراجعات خلال تعاملات بورصة الدواجن، مشيرا إلى أنه يتوقع مزيد من انخفاض في أسعارها خلال الأيام المقبلة.

وقال “السيد"، إن أسعار البيض في السوق المحلي انخفضت خلال تعاملات اليوم ببورصة الدواجن والبيض، حيث تراجع سعر طبق البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة بقيمة 9 جنيه إلى 56 جنيه، وانخفض سعر طبق البيض الأحمر بقيمة 7 جنيه إلى 60 جنيه.

أسباب ارتفاع سعر كرتونة البيض



قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن المنطقة بالكامل تعاني من نقص من البيض والدواجن مثل السعودية والاردن وتركيا، ولدينا طلبات كبيرة جدًا للتصدير، ولكنن لا نصدر إلى بعض الأشياء الهامشية.



وتابع "العناني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن ارتفاع أسعار البيض والدواجن يرجع إلى تضاعف أسعار الحبوب، خلاف تعرض منتجي البيض لخسائر غير محتملة خلال الفترة الماضية.



وتابع "سليمان"، أن البيع لن يكون قاصرًا على منافذ وزارة الزراعة، بل سيشمل ايضًا أتفاق اتحاد منتجي الدواجن مع وزارة التموين عبر منافذها، وجهاز الخدمة الوطنية وأمان ليشملها الاتفاق.

موعد انخفاض أسعار البيض

وتوقعت وزارة الزراعة انخفاضًا في أسعار البيض مع نهاية الشهر الجاري بحيث يصل لـ60 جنيهًا، مشيره إلى أن مشروع إنتاج الدجاج البيّاض تابع لصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة وطاقته الإنتاجية من بيض المائدة نحو 1100 طبق يوميًا، ويباع للمواطنين بأسعار مخفضة، مضيفًا أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي وتحتاج فقط ضبط المنظومة بين المستهلك والمنتج.