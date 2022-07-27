اليوم.. عقد اختبارات المتخلفين عن الامتحان الأصلى للقبول بمدرسة الضبعة

القبول بمدرسة الضبعة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء، الموافق الـ27 من يوليو 2022، عقد اختبارات قبول للطلاب الذين تخلفوا عن الامتحان الأصلى والذى عقد يومى الأحد والاثنين الماضيين ضمن اختبارات المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح.

اختبارات المتخلفين للقبول بمدرسة الضبعة

وأدى الطلبة المتغيبين عن الاختبارات الإلكترونية ومن صادفهم مشاكل خلال الاختبارات التى عُقدت يومى الـ24 والـ25 من الشهر الجاري، اختبارهم اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة صباح اليوم فى نفس مقار اللجان التى أدوا فيها الاختبار وبأرقام الجلوس نفسها.

اختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية

وكشفت الوزارة عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح 2022- 2023، من مختلف المحافظات للطلاب الحاصلين على 260 درجة كحد أدنى.

طريقة التقديم والرابط

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم إلكترونيًا بدءًا من السبت 16/7/2022 من خلال الضغط "هنـــــــــــا"، على أن يستمر الموقع في قبول الطلبة المتقدمين حتي إغلاق الموقع يوم الثلاثاء الموافق الـ19 من الشهر ذاته.

أماكن الاختبارات

ومن المقرر أن يجرى امتحان المتقدمين إلكترونيًا بمركز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، ثم بعد ذلك يتم ترتيب المتقدمين ترتيبا تنازليا حسب مجموع درجات كل طالب وبعدها يتم اختيار 150 طالبا من خلال الحاصلين على أعلى الدرجات.

الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية

ويجري الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية لـ150 طالب الذي وقع الاختيار عليهم وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص للجميع من أجل اختيار 60 منهم فقط.

الكشف الطبي والاختبارات المنعقدة

ويتضمن الكشف الطبي والاختبارات استضافة الطلاب بمقر اتحاد الطلاب بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، ثم يتم نقل الطلاب إلى الكلية الفنية العسكرية تحت إشراف هيئة إشراف إداري من العاملين بقطاع التعليم الفني ذهابا وإيابا.

إعلان النتيجة النهائية للكشف الطبي والاختبارات

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه عقب إعلان النتيجة النهائية للكشف الطبي والاختبارات بأسماء الطلاب المقبولين يقوم الطلاب باستكمال إجراءات تقدمهم للمدرسة الراغبين الالتحاق بها.