بـ«فستان وألوان مبهجة».. سعر إطلالة هيفاء وهبي من باريس

حرصت الفنانة اللبنانية على ارتداء فستان يحمل ألوان مبهجة، خطفت الانظار بظهورها من باريس بفستان كروشيه يغلب عليه طابع اللون الأخضر بجانب ارتدائها شنطة مميزة وحذاء في غاية الجمال والأناقة، لتبحث أي فتاة تحب الموضة والجمال عن سعر إطلالة هيفاء وهبي.

سعر إطلالة هيفاء وهبي

حرصت هيفاء وهبي على ارتداء إطلالة مميزة، أثناء قضاء العطلة الصيفية من باريس، وأطلت على الجمهور بإطلالة جريئة، وعن سعر إطلالة هيفاء وهبي، جاءت الشنطة من ماركة Bottega veneta ويبلغ سعرها 2500 دولار أي ما يعادل 47 ألف جنيه، كما رتدت حذاء مميز باللون الاخضر من ماركة prada ويبلغ سعره 780 دولارًا، بما يقارب 14 ألف جنيه.

هيفاء وهبي بفستان قصير كوروشية مبهج

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة رقيقة ومختلفة، حيث ظهرت بفستان "كت" قصير من الكروشيه، متعدد الألوان، ومبهج، ومميز، مع ارتدئها شنطة وحذاء باللواء الأخضر.

وحرصت هيفاء وهبي، على اعتمادها مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلًا على الجانبين، مع اكسسوارات بسيطة وملائمة للإطلالة الجريئة.

هيفاء وهبي تخطف الأنظار من رحلتها في باريس

كما ارتدت هيفاء وهبي إيشارب خطفت به أنظار متابعيه عبر إنستجرام، كما وصفت هيفاء وهبي بالديفا من جانب حمهورها، والإنتقادات البسيطة التي وجهت للفنانة هيفاء وهبي نظرا لارتدائها سكارف بسيط على شعرها مع فستان قصير للغاية قائلين إن الإسكارف لا يتمشى مع الإطلالة.



سعر تذاكر حفل هيفاء وهبي في العلمين

ومن جهتها، تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي يوم ٥ من شهر أغسطس القادم بمدينة العملين وطرحت الشركة المنظمة لحفل هيفاء وهبي، التذاكر عبر موقعها الرسمي وانقسمت أسعار التذاكر إلى أربع فئات:

الأولى بـ٩٥٠ جنيهًا وتشمل التذكرة دخول الحفل فقط.

الفئة الثانية وهي عبارة طاولة لأربعة أفراد فى منطقة مرتفعة بـ 8000 جنيها

الفئة الثالثة فتصل سعرها لـ 15000 جنيها وهي عبارة عن طاولة لـ ٦ أفراد شامل العشاء

الفئة الرابعة والأخيرة عبارة عن طاولة لـ ٨ أفراد Vip وتصل سعرها حسب ما أعلنته الشركة المنظمة إلى 35000 جنيه.

أغنية "تيجي" لـ هيفاء وهبي تحقق 3 مليون مشاهدة

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حققت، نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة "تيجي"،التي طرحتها تزامنًا مع موسم عيد الأضحي على قناتها الرسمية على يويتوب.

واقتربت أغنية "تيجي" لهيفاء وهبي من تحقيق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب، خلال يومًا واحدًا من طرحها، حيث تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك. واعتمدت هيفاء في الكليب الجديد، على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، بالإضافة إلى تنوع إطلالتها المختلفة، والتي تميزت بالبساطة، وجذبت جمهورها.