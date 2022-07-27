أفضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في النصف الأول من 2022
تمثل الهواتف الذكية شغف كبير عند الغالبية العظمى من الناس حاليًا لما أصبح يمثل الموبايل من اهمية كبيرة في حياة البشر بشكل عام سواء في جانب الاتصالات العادية أو نقل البيانات، فلم يعد أحد يستطيع الاستغناء عن الهاتف الذكي على الإطلاق.
ويتطلع المستخدمون وخاصة الشباب دائمًا إلى التعرف على التكنولوجيات الجديدة التى يضعها مصنعوا الهواتف العالميين في هواتفهم الجديدة بما يلبى احتياجات المستخدمين ويحقق المذيد من الجاذبية للهاتف المطروح.
ويأتي عمالقة صناعة الهواتف APPLE، وSAMSUNG، وoppo، HUAWEI، و XIAOMI وInfinix وغيرهم من مصنعي الهواتف الذكية على رأس قائمة اهتمامات المستخدمين للتعرف على الهواتف الجديدة وأهم التكنولوجيات التي ستضعها تلك الشركات في هواتفها الذكية، وأسعارها، ومواعيد طرحها.
خصوصا أن طرح هواتف جديدة يؤثر بشكل كبير على الهواتف القديمة لكل شركة وهو ما يقلل من سعرها ويعتبره بعض الشباب فرصة مناسبة للشراء.
ونستعرض في السطور التالية أبرز الهواتف التى تم أطلاقها خلال النصف الأول من 2022:
أسعار ومواصفات هاتف OPPO reno 7
أطلقت شركة أوبوا الصينية سلسلة هواتف OPPO Reno 7 عالميًا، والتي تضم ثلاثة هواتف تنضم للمنافسة في الفئة المتوسطة في السوق المصري وهي: OPPO Reno 7 ، OPPO Reno 7 pro، OPPO Reno 7 SE.
ويدعم الهواتف الثلاثة شبكات الجيل الخامس لأول مرة في تاريخ السلسلة وتتمثل المواصفات الرئيسية لسلسلة OPPO Reno 7 الجديدة في:
مواصفات هاتف OPPO reno 7
- خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل
- الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري
- شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 وسطوع 600 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز والشاشة كاملة والسيلفي موجود في ثُقب في أعلى اليسار
- طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة
- معالج كوالكوم سناب دراجون 778G ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Kryo 670 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 642L
- نظام تشغيل Android 11 مع واجهة اوبو ColorOS 12
- 8 جيجا رام مع 128 جيجا أو 256 جيجا أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام
- الذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.1 والرامات من نوع LPDDR4x
- كاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] مع دعم للمثبت الإلكتروني
- كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بمستشعر OV64B، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية 120 درجة، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب
- الهاتف يدعم فلاش LED ويدعم HDR و Panorama ويدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]
- السماعات الخارجية Mono
- بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة
- الهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه
- بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 60 وات مع دعم للشحن العكسي ويتم شحنها عن طريق USB Type C
- ألوان الهاتف الأسود والأزرق والذهبي
عيوب هاتف OPPO reno 7
- الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
- الهاتف يدعم مستشعر الـNFC
أسعار ومواصفات شاومي Redmi Note 11
أطلقت شركة شاومي الصينية هاتف Redmi Note 11 والذي يعد من أقوى الهواتف في الفئة المتوسطة في مصر حاليًا حيث تلقى هواتف شاومي في مصر اهتمام كبير من فئة الشباب.
مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11:
- الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53
- دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 1 تيرا
- شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ومعدل تحديث 90 هيرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة
- طبقة الحماية الموجودة على الشاشة Corning Gorilla Glass الجيل الثالث
- معالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة،
- واجهة شاومي MIUI 13 مبنية على Android 11
- 4 جيجا رام مع 64 جيجا أو 128 جيجا أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام
- الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.2
- كاميرا سيلفي واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]
- كاميرا خلفية رُباعية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج JN1، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية 118 درجة، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
- الكاميرات الخلفية تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة [email protected]
- الهاتف يدعم سماعات Stereo خارجية
- منفذ الـ3.5 مللي متواجد
- الهاتف يدعم مستشعر الـNFC والـIR Blaster
- بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم للـFace Unlock
- بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع Quick Charge 3+ بقوة 33 وات ويتم الشحن عن طريق منفذ USB Type C
- ألوان الهاتف الأبيض والرمادي والأزرق.
أسعار ومواصفات هاتف Infinix NOTE 11
أطلقت شركة Infinix سلسة هواتف Note 11 والتي تضم هاتفين وهما Note 11 وNote 11 PRO وقد لاقوا اقبال كبير من الشباب لما يتمتعوا به من مواصفات جيدة وسعر تنافسي.
مواصفات هاتف Note 11 PRO:
- يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.
- خامات تصنيع من البلاستيك.
- الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة من الأعلى وتأتي من نوع IPS LCD بمساحة 6.95 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 120 هرتز
- يتوفر الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت + كارت ميموري
- أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة ميدياتيك من نوع Helio G96 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Infinix Note 11S لتضمن الحصول على أداء قوي ومميز في فئته السعرية فقد تم تغيير معالجات ميديا تيك لتحصل على أٌقوى أداء بالأخص في الألعاب.
- الكاميرا الأمامية تأتي بكاميرا أحادية وتأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فلاش امامي ليد مزدوج.
- الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 وهي الكاميرا الخاصة بعمل الزوم أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش رباعي من نوع ليد فلاش.
- يدعم الهاتف البلوتوث كما يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS.
- وسائل الأمان والحماية: يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.
- كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب.
- يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن.
- السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على صوت مجسم.
- منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع خاصية الـ OTG لتشغيل أي USB Driver على هاتفك.
- البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.
- يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة انفنكس الـ XOS 10.
- يتوفر الهاتف باللون الازرق وباللون الرمادي وباللون الأخضر.