أفضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في النصف الأول من 2022

تمثل الهواتف الذكية شغف كبير عند الغالبية العظمى من الناس حاليًا لما أصبح يمثل الموبايل من اهمية كبيرة في حياة البشر بشكل عام سواء في جانب الاتصالات العادية أو نقل البيانات، فلم يعد أحد يستطيع الاستغناء عن الهاتف الذكي على الإطلاق.

ويتطلع المستخدمون وخاصة الشباب دائمًا إلى التعرف على التكنولوجيات الجديدة التى يضعها مصنعوا الهواتف العالميين في هواتفهم الجديدة بما يلبى احتياجات المستخدمين ويحقق المذيد من الجاذبية للهاتف المطروح.

ويأتي عمالقة صناعة الهواتف APPLE، وSAMSUNG، وoppo، HUAWEI، و XIAOMI وInfinix وغيرهم من مصنعي الهواتف الذكية على رأس قائمة اهتمامات المستخدمين للتعرف على الهواتف الجديدة وأهم التكنولوجيات التي ستضعها تلك الشركات في هواتفها الذكية، وأسعارها، ومواعيد طرحها.

خصوصا أن طرح هواتف جديدة يؤثر بشكل كبير على الهواتف القديمة لكل شركة وهو ما يقلل من سعرها ويعتبره بعض الشباب فرصة مناسبة للشراء.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الهواتف التى تم أطلاقها خلال النصف الأول من 2022:

أسعار ومواصفات هاتف OPPO reno 7

أطلقت شركة أوبوا الصينية سلسلة هواتف OPPO Reno 7 عالميًا، والتي تضم ثلاثة هواتف تنضم للمنافسة في الفئة المتوسطة في السوق المصري وهي: OPPO Reno 7 ، OPPO Reno 7 pro، OPPO Reno 7 SE.

ويدعم الهواتف الثلاثة شبكات الجيل الخامس لأول مرة في تاريخ السلسلة وتتمثل المواصفات الرئيسية لسلسلة OPPO Reno 7 الجديدة في:

أسعار ومواصفات oppo Reno 7 Pro

مواصفات هاتف OPPO reno 7

خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري

شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 وسطوع 600 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز والشاشة كاملة والسيلفي موجود في ثُقب في أعلى اليسار

طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة

معالج كوالكوم سناب دراجون 778G ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Kryo 670 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 642L

نظام تشغيل Android 11 مع واجهة اوبو ColorOS 12

8 جيجا رام مع 128 جيجا أو 256 جيجا أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام

الذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.1 والرامات من نوع LPDDR4x

كاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] مع دعم للمثبت الإلكتروني

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بمستشعر OV64B، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية 120 درجة، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب

الهاتف يدعم فلاش LED ويدعم HDR و Panorama ويدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]

السماعات الخارجية Mono

بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة

الهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 60 وات مع دعم للشحن العكسي ويتم شحنها عن طريق USB Type C

ألوان الهاتف الأسود والأزرق والذهبي

عيوب هاتف OPPO reno 7

الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف يدعم مستشعر الـNFC

أسعار ومواصفات شاومي Redmi Note 11

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتف Redmi Note 11 والذي يعد من أقوى الهواتف في الفئة المتوسطة في مصر حاليًا حيث تلقى هواتف شاومي في مصر اهتمام كبير من فئة الشباب.

أسعار ومواصفات شاومي redmi note 11

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11:

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 1 تيرا

شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ومعدل تحديث 90 هيرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة

طبقة الحماية الموجودة على الشاشة Corning Gorilla Glass الجيل الثالث

معالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة،

واجهة شاومي MIUI 13 مبنية على Android 11

4 جيجا رام مع 64 جيجا أو 128 جيجا أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام

الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.2

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]

كاميرا خلفية رُباعية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج JN1، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية 118 درجة، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات الخلفية تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة [email protected]

الهاتف يدعم سماعات Stereo خارجية

منفذ الـ3.5 مللي متواجد

الهاتف يدعم مستشعر الـNFC والـIR Blaster

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم للـFace Unlock

بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع Quick Charge 3+ بقوة 33 وات ويتم الشحن عن طريق منفذ USB Type C

ألوان الهاتف الأبيض والرمادي والأزرق.

أسعار ومواصفات هاتف Infinix NOTE 11

أطلقت شركة Infinix سلسة هواتف Note 11 والتي تضم هاتفين وهما Note 11 وNote 11 PRO وقد لاقوا اقبال كبير من الشباب لما يتمتعوا به من مواصفات جيدة وسعر تنافسي.

أسعار ومواصفات infinix note 11

مواصفات هاتف Note 11 PRO: