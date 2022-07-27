كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

سعر الذهب.. حافظ سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في مصر خلال بداية تعاملات سوق الصاغة صباح اليوم، حيث استقر سعر الجرام من عيار 21 نحو 985 جنيها، وهي نفس أسعار أمس ونسنعرض فيما يلي تحديثات سعر الذهب اليوم:



سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 27-7-2022:



سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24. 1125 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21. 985 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعرالذهب عيار 18. 844 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 قيمة 656 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب 7880 جنيها.





سعر الذهب عالميا



انخفض سعر الذهب العالمي عند 1722 أونصة، مسجلا هبوطا بقيمة 10 دولارات في سعر الأونصة، وقال أمير رزق، خبير في المشغولات، إن السعر العالمي منخفض وبالتالي هناك ستقرار بالسوق المحلية وهي فرصة لمن يرغب في شراء الذهب، لافتًا إلى أن هناك تخوفا وحالة من الحذر هذه الفترة تأهبا لقرار المجلس الفيدرالي الأمريكي المقبل.



وارتفعت أمس أسعار الذهب العالمي بشكل طفيف وتأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد سعر الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1724.90 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدًا الأربعاء. ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عمليًا دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.

ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 18.63 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 887.10 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 2018.09 دولار.

سعر الذهب يوم الاثنين في مصر



سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24. 1128 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21. 987 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعرالذهب عيار 18. 846 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 قيمة 660 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب 7800 جنيها.

أسعار الدولار عالميا ورفع الفائدة

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية نهاية التعاملات أمس الاثنين بينما يعكف المستثمرون على تقييم آثار زيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي على اقتصاد ربما يكون على حافة ركود.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الأربعاء. ومن شأن زيادة بهذا الحجم أن تنهي فعليا حقبة الدعم للاقتصاد التي ارتبطت بالجائحة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.244 بالمئة إلى 106.420 مع صعود اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0224 دولار.

وسجلت العملة الخضراء الأسبوع الماضي أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية في شهرين، إذ ساعد صعود الأسهم في تقويض جاذبية الدولار كملاذ آمن في حين رفعت زيادة قدرها 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين.

وتراجعت العملة اليابانية 0.44 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 136.65 ين للدولار في حين ارتفع الجنيه الاسترليني 0.37 بالمئة إلى 1.2047 دولار.

تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته حيال نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المائة للعام الجاري، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 3.6 في المائة، ونحو 2.9 في المائة للعام المقبل، على أثر انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وتراجُع القوة الشرائية للأسر، وتشديد السياسة النقدية.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، أشار إلى ان الاقتصاد العالمي يشهد تطورات تضفي على الأجواء قتامة متزايدة، مشيرا إلى ان المخاطر تتحقق على أرض الواقع.

فانكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام، نتيجة لهبوط النشاط في الصين وروسيا، بينما جاء الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة دون مستوى التوقعات، وتعرض الاقتصاد العالمي الضعيف في الأساس من جراء الجائحة لعدة صدمات أخرى، إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم – وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية – مما تسبب في تشديد الأوضاع المالية؛ وتباطأ النشاط بصورة أسوأ من المتوقع في الصين، نتيجة لموجات تفشي كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام؛ وظهرت تداعيات سلبية أخرى على أثر الحرب في أوكرانيا.

وبحسب التقرير، تم تخفيض التوقعات بمقدار 1.4 نقطة مئوية في الولايات المتحدة إلى 2.3 في المائة للعام الجاري ونحو 1 في المائة نمو متوقع في عام 2023.

وفي الصين، أدى تجدد إجراءات الإغلاق العام وزيادة عمق الأزمة العقارية إلى تخفيض توقعات النمو بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 3.3 في المائة للعام الجاري ونحو 4.6 في المائة للعام المقبل.

وفي أوروبا، تعكس التخفيضات الكبيرة في التوقعات تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية، حيث تشير التوقعات لنمو اقتصاد منطقة اليورو بواقع 2.6 في المائة للعام الجاري ونحو 1.2 في المائة للعام المقبل.

