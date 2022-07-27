أسعار الذهب اليوم بسوق المال في ليبيا الأربعاء 27 - 7 - 2022

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و نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للبيع وشراء معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في الأماكن المصنعة والتجار لكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع، ونستعرض فيما يلي سعر الذهب في ليبيا بعملة دينار ليبي بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 12) حسب اقتصاد دولة ليبيا.

أسعار الذهب في ليبيا في أخر 10 ايام

أسعار الذهب في ليبيا اليوم

عوامل تتحكم في اسعار الذهب



يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين، العامل الأول هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

لا بد من تذكر أن الذهب هو من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله فالكثير من الأشخاص والمستثمرين ينظرون للذهب الآن على أنه أداه استثمار أكثر من أنه معدن نفيس وباهظ الثمن تستخدمه النساء في صورة حلى من اجل الزينة فقط ولكن هو من أهم السلع التي يجب على كل شخص يفكر في الاستثمار وزيادة في الربح والأعمال أن يستثمر أمواله في شراء الذهب وحفظه والاستفادة منه.

سعر الذهب العالمي



ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف الثلاثاء 26 يوليو تموز وتأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد سعر الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1724.90 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدًا الأربعاء. ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عمليًا دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.

ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 18.63 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 887.10 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 2018.09 دولار.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته حيال نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المائة للعام الجاري، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 3.6 في المائة، ونحو 2.9 في المائة للعام المقبل، على أثر انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وتراجُع القوة الشرائية للأسر، وتشديد السياسة النقدية.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، أشار إلى ان الاقتصاد العالمي يشهد تطورات تضفي على الأجواء قتامة متزايدة، مشيرا إلى ان المخاطر تتحقق على أرض الواقع.

فانكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام، نتيجة لهبوط النشاط في الصين وروسيا، بينما جاء الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة دون مستوى التوقعات، وتعرض الاقتصاد العالمي الضعيف في الأساس من جراء الجائحة لعدة صدمات أخرى، إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم – وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية – مما تسبب في تشديد الأوضاع المالية؛ وتباطأ النشاط بصورة أسوأ من المتوقع في الصين، نتيجة لموجات تفشي كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام؛ وظهرت تداعيات سلبية أخرى على أثر الحرب في أوكرانيا.

وبحسب التقرير، تم تخفيض التوقعات بمقدار 1.4 نقطة مئوية في الولايات المتحدة إلى 2.3 في المائة للعام الجاري ونحو 1 في المائة نمو متوقع في عام 2023.

وفي الصين، أدى تجدد إجراءات الإغلاق العام وزيادة عمق الأزمة العقارية إلى تخفيض توقعات النمو بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 3.3 في المائة للعام الجاري ونحو 4.6 في المائة للعام المقبل.

وفي أوروبا، تعكس التخفيضات الكبيرة في التوقعات تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية، حيث تشير التوقعات لنمو اقتصاد منطقة اليورو بواقع 2.6 في المائة للعام الجاري ونحو 1.2 في المائة للعام المقبل.

