اعرف أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 27-7-2022 في الأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والفاكهة، يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الدواجن والبيض بشكل كبير، إذ تعتبر من الأمور الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء الموافق الـ27 من يوليو 2022 اضطرابا ملحوظا، حيث سجلت بعضها تراجعا بشكل كبير وصل لـ10 جنيهات كما في الليمون، بينما تراجعت الطماطم بين جنيهين ونصف لـ3.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وسجلت أسعار الخضروات والفاكهة مثل الكوسة 12 جنيها، بينما وصل الخيار إلى 10 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، الباذنجان 4 جنيهات،والفلفل،والبطاطس 8 جنيهات في مختلف الأسواق.

وترصد بوابة الفجر أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور بالسطور التالية:

أسعار عداية الطماطم بسوق العبور بين 30 جنيها إلي 50 جنيها.

الفلفل البلدي 2.5 جنيه.

الليمون 5 جنيهات.

الكوسة 5 جنيهات.

الخيار 5 جنيهات.

الباذنجان جنيه ونصف.

القلقاس 3 جنيهات.

البطاطا 5 جنيهات.

البقدونس الكسبرة والشبت والجرجير 50 قرشا للحزم.

الفاصوليا 24 جنيها.

الفلفل الألوان 6 جنيهات لـ10 جنيهات.

الباذنجان الأبيض والرومي من 4 لـ5 جنيهات.

أسعار الخضروات

الفلفل الأحمر والشطة 12 جنيها.

الفلفل الرومي 8 جنيهات.

الكوسة 14 جنيها.

البطاطس 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.

القرنبيط 6 جنيهات والكرنب 8 جنيهات للواحدة.

ورق العنب 20 جنيها.

سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

سعر الجزر 8 جنيهات.

الكابوتشا 4 جنيهات للواحدة.

الملوخية جنيهين للربطة.

الليمون 10 جنيهات.

البامية من 16 جنيه إلى 25 جنيها.

الباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وصل سعر العنب الأسود إلى 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات، والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيها والموز البلدي 15 جنيها والموز المستورد 20 جنيها.

كما سجل سعر التفاح الاخضر بين 20 جنيها إلى 30 جنيها والتفاح الأحمر 15 جنيها والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها والكاكا 15 جنيها الكيوي 35 جنيها والافوكادو 30 جنيها والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

سعر التفاح الأصفر 25 جنيها.

سعر البرقوق 20 جنيها.

سعر الكمثرى 20 جنيها.

سعر التفاح الفرنساوي 40 جنيها.

سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها.

سعر عنب أسود مستورد 15 جنيها.

العنب الكرمسون ب10 جنيهات.

الكنتالوب 5 جنيهات.

الشمام 6.5 جنيه والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

سعر التين 15 جنيها.

البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات.