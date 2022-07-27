"الأرصاد" تحذر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة حتى هذا الموعد

حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع شديد في درجات الحرارة من اليوم الأربعاء 27 يوليو حتي يوم الاتنين الأول من أغسطس.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس يكون شديد الحرارة رطب نهارا علي القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب علي باقي انحاء البلاد.

ومن المقرر أن تسجل درجات الحرارة المحسوسة علي القاهرة الكبري العظمي 38درجة، والسواحل الشمالية 36 درجة،وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 43درجة.

أسباب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

وكشف خبراء الأرصاد عن أسباب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مشيرين إلى تعرض البلاد لظاهرة مناخية، حيث يتأثر وسط وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، ويتعمق المنخفض على مناطق جنوب الصعيد بالتحديد، ما ينتج عنه استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتي نهاية شهر يوليو 2022

رطوبة مرتفعة وشبورة مائية على الطرق

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

ويصل متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 85% خلال ساعات الليل و40% نهارا.

وتسجل الرطوبة 95% على محافظات السواحل الشمالية ليلا 60% نهارا

وتسجل الرطوبة على محافظات جنوب الصعيد 30% ليلا و15% نهارا.

وتسجل الرطوبة علي محافظات شمال الصعيد 50%ليلا و25% نهارا.

وتسجل الرطوبة على جنوب سيناء 60%ليلا

و 35%نهارا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

نشاط الرياح علي القاهرة الكبري والوجه البحري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود نشاط رياح على بعض المناطق في القاهرة الكبري و والوجه البحري والسواحل الغربية علي فترات متقطعة والتي تعمل علي رفع الأمواج نسبيا في البحرين الاحمر والمتوسط لتصل إلى 1.5متر مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

هيئة الأرصاد الجوية تنصح المواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من خلال التالي:

1– عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

2– الالتزام بالظل خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 5 عصرا) لتجنب الاصابة بضربات الشمس.

3– ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وذات الالوان الفاتحة.

4– الحرص علي شرب المياه والمشروبات الباردة اثناء اليوم وخاصة عند الوجود خارج المنزل.

5– تجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية. 6–متابعة النشرة الجوية التي تصدر يوميا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 36



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 33



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 32



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 39



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 38



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 36



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 38



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 37



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 27 والعظمى 36



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 37



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 38



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 38



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 41



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 42



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 41



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 41



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 33