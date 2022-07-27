سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27-7-2022 أمام الجنيه المصرى

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-7-2022، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

أسعار الريال السعودى اليوم



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

5.02 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

5.02 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

5.01 جنيه للشراء.



5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

5.02 جنيه للشراء.



5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

5.02 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.90 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

5 جنيه للشراء.



5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.04 جنيه للشراء.



5.05 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الأربعاء

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.18 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الدرهم الاماراتي



استقرت أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.

أداء الدولار مقابل 20 عملة

سجل الدولار الأمريكي أداء متفاوتا أمام 20 عملة منذ بداية شهر أغسطس الجاري أي خلال 20 يوما، إذ ارتفع أمام 17 عملة بنسب راوحت بين 0.21 في المائة حتى 24 في المائة، مقابل تراجعه أمام ثلاث عملات.



وتلا الليرة، الروبل الروسي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 7.44 في المائة من 62.508 روبل بنهاية يوليو 2018 إلى 67.158 خلال تداولات يوم أمس.



في المركز الثالث الكرونة السويدية التي ارتفع مقابلها الدولار بنسبة 4.54 في المائة، ثم الريال البرازيلي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 4.15 في المائة.



وخامسًا حل الدولار مقابل الجنيه الاسترليني، بارتفاع نسبته 3.07 في المائة، ثم العملة البولندية "الزلوتي" بارتفاع نسبته 2.53 في المائة، وسابعا اليورو الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 2.53 في المائة.



أما الروبية فحلت في المركز الثامن، إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 1.99 في المائة، ثم الدولار الأسترالي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.75 في المائة.



وعاشرا البيزو المكسيكي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.43 في المائة، ثم الروبية الإندونيسية التي ارتفع الدولار أمامها بنسبة 1.28 في المائة، والوون الكوري بارتفاع نسبته 0.96 في المائة.



وفي الترتيب الثالث عشر جاء الدولار التايواني، إذ ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.72 في المائة، ثم اليوان الصيني الذي ارتفع أمامه الدولار بنسبة 0.71 في المائة، يليه الفرنك السويسري الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.58 في المائة.



وفي الترتيب السادس عشر، جاء الدولار الكندي الذي ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 0.52 في المائة، يليه في المركز السابع عشر وآخر العملات التي ارتفعت أمامها العملة الأمريكية، الجنيه المصري الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.21 في المائة.



أما العملات التي تراجع الدولار أمامها، الين الذي تراجع الدولار أمامه بنسبة 1.08 في المائة، ثم البات التايلاندي الذي تراجع أمامه الدولار بنسبة 0.40 في المائة، وأخيرا الدونج الفيتنامي، إذ تراجع أمامه الدولار بنسبة 0.19 في المائة.