استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-7-2022، مقابل الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 59.16 جنيه للشراء، و61.68 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 57.68 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 61.39 جنيه للشراء، و61.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

أسعار الدينار الكويتى اليوم



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

61.39 جنيه للشراء.



61.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

59.16 جنيه للشراء.



61.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

59.26 جنيه للشراء.



61.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

59.64 جنيه للشراء.



61.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

57.68 جنيه للشراء.



61.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

60.12 جنيه للشراء.



61.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الأربعاء

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.18 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الدرهم الاماراتي



استقرت أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.

الدولار العالمي

سجل الدولار الأمريكي أداء متفاوتا أمام 20 عملة منذ بداية شهر أغسطس الجاري أي خلال 20 يوما، إذ ارتفع أمام 17 عملة بنسب راوحت بين 0.21 في المائة حتى 24 في المائة، مقابل تراجعه أمام ثلاث عملات.



وتلا الليرة، الروبل الروسي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 7.44 في المائة من 62.508 روبل بنهاية يوليو 2018 إلى 67.158 خلال تداولات يوم أمس.



في المركز الثالث الكرونة السويدية التي ارتفع مقابلها الدولار بنسبة 4.54 في المائة، ثم الريال البرازيلي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 4.15 في المائة.



وخامسًا حل الدولار مقابل الجنيه الاسترليني، بارتفاع نسبته 3.07 في المائة، ثم العملة البولندية "الزلوتي" بارتفاع نسبته 2.53 في المائة، وسابعا اليورو الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 2.53 في المائة.



أما الروبية فحلت في المركز الثامن، إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 1.99 في المائة، ثم الدولار الأسترالي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.75 في المائة.



وعاشرا البيزو المكسيكي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.43 في المائة، ثم الروبية الإندونيسية التي ارتفع الدولار أمامها بنسبة 1.28 في المائة، والوون الكوري بارتفاع نسبته 0.96 في المائة.



وفي الترتيب الثالث عشر جاء الدولار التايواني، إذ ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.72 في المائة، ثم اليوان الصيني الذي ارتفع أمامه الدولار بنسبة 0.71 في المائة، يليه الفرنك السويسري الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.58 في المائة.



