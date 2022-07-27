هيفاء وهبي تخطف الانظار وتتصدر تريند جوجل بإطلالة جريئة (صور)

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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تصدرت النجمه اللبنانية هيفاء وهبي في الساعات القليلة الماضية مؤشرات البحث علي جوجل وجاء ذلك بعد مشاركتها صور إجازتها الصيفية في باريس، مع متابعيها عبر موقع الصور إنستجرام.

هيفاء وهبي تستمتع بإجازتها في باريس 

تَقضي النجمة هيفاء وهبي إجازتها الحالية في باريس، حيث تستمتع بإجازتها الصيفية، وخِلال تَواجد هيفاء وهبي في مدينة نيس  الفِرنسية شاركت  هيفاء وهبي متابعيها في أحدث ظهور لها عبرموقع التواصل إنستجرام صورًا جديدة لها أثناء قضائها عطلتها الصيفية هناك.

هيفاء وهبي بإطلالة جريئة

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة؛ حيث اعتمدت هيفاء على اللون الأخضر بدرجاته في إطلالاتها، إذ أنها ارتدت فستانًا قصيرًا من اللون الأسود من الكروشيه يحتوي على مربعات مزركش بالألوان الأخضر والأصفر، وكان أبرز ما لفت الانتباه إلى إطلالة هيفاء وهبي هو تركها شعرها الناعم ينسدل على كتفها وربط وشاحا صغيرًا احتوى على اللون الأخضر على رأسها  (إيشارب)، كما نسقت إطلالتها ايضا بشنطة وحذاء باللون الأخضر.

وانقسمت آراء محبي ومتابعي هيفاء وهبي حيث نالت الصور التي نشرتها هيفاء وهبي في باريس إعجاب عدد كبير من جمهورها والذين انهالوا عليها بالتعليقات الجميلة وَصَفوها بـ«الديفا»، بينهما انتقدها البعض بسبب ارتداء «غطاء الرأس» (الإيشارب)، خاصة أنّ الفستان الذي ترتديه قصيرًا للغاية ولم يتناسب مع إطلالتها.

سعر إطلالة هيفاء وهبي

اختارت هيفاء وهبي  صيحة الحذاء والحقيبة باللون  الاخضر في أحدث ظهور لها
حيث ظهرت خلال الصور بإطلالة مميزة اعتمدت فيها على شنطة ماركة Bottega veneta سعرها 2500 دولار أي ما يعادل 47 ألف جنيه، والحذاء من ماركة prada ويبلغ سعره 780 دولارًا، بما يقارب 14 ألف جنيه.

موعد حفلة هيفاء وهبي المنتظرة في العلمين

تستعد هيفاء وهبي، لإحياء حلفا غنائيا يوم الجمعة 29 يوليو الجاري، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن حفلات موسم الصيف 2022.

أغنية هيفاء وهبي الجديدة

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب". والذي لاقي اعجاب جمهورها حيث حققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب خلال يوم واحد من طرحها، والتي تعاونت فيها مع الشاعر أحمد عبد النبي والملحن غريب، والمخرج سليم

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