تنسيق الثانوية العامة 2022.. وزير التعليم العالي يتفقد المكتب الرئيسي بـ "عين شمس"

أخبار مصر
جولة وزير التعليم
جولة وزير التعليم العالي بمكتب التنسيق
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال الطلاب قبل بدء أعمال التنسيق خلال الفترة المقبلة.

رافق الوزير خلال جولته السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق بالوزارة، وعدد من مسئولي مكتب التنسيق.

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وخلال الجولة التفقدية، اطمأن عبدالغفار على المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكل الأوراق المُستلمة منهم؛ تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2022/2023.

وزير التعليم العالي خلال تفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

كما تفقد الدكتور عبدالغفار القاعات المُخصصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، والتأكد من توفير كافة الإمكانات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق، وبما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مؤكدًا ضرورة التيسير على الطلاب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

كما التقى وزير التعليم العالي عددًا من موظفى مكتب التنسيق، والمواطنين، واطلع على جميع الخدمات المُقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يبذلونه طوال فترة التنسيق.

وزير التعليم العالي خلال تفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

وفي ختام الجولة التفقدية، أكد الوزير على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على التزام كافة المترددين على مكتب التنسيق بتعليمات التباعد الاجتماعي، وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السيد عطا، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام يوم الاثنين 25 يوليو الجاري، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب للعام الجامعي الجديد 2022/2023 للراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي تستمر حتى 6 أغسطس 2022.

وزير التعليم العالي خلال تفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022/2023، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج)، والجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم "دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

وزير التعليم العالي خلال تفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس
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